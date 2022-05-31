Кирпичи кладут без цемента. Строительство многоэтажки остановили в Карагандинской области

Фото: скриншот с видео

Строительство многоквартирного дома в Жанааркинского районе Карагандинской области приостановили после разошедшегося в соцсетях резонансного видео, передаёт BaigeNews.kz.

"Как можно так строить? Здесь нет цемента. В этом доме же будут жить люди. Вроде из таких кирпичей дом не строят", — сказал автор видео.





"Строительные компании получают субсидии от государства, а в домах жить опасно. Молодец, что показал видео. Пусть все знают", — пишут пользователи соцсетей.



"Самое страшное, что такие дома кто-то принимает, а потом через пять-шесть лет они же говорят: "Делайте ремонт за свой счёт", — делится мнением другой подписчик.

"На объекте не было генерального подрядчика и специалистов по техническому надзору. Их пригласили на стройплощадку и дополнительно провели встречу. Ответственному за стройку поручено пока приостановить строительство", — ответили в акимате Жанааркинского района.

Видео о строительстве жилого дома с грубыми нарушениями появилось в Сети. Мужчина показал, что кирпичи уложены без цементного раствора и их можно без усилий извлечь из строящейся конструкции.Качество стройки возмутило казахстанцев и они активно комментируют публикацию.В районном акимате сообщили о создании специальной комиссии для проверки строительства многоэтажного жилого дома.Утром 31 мая на стройплощадку с проверкой приехала делегация. Это заместитель акима района Айкын Елеусизов, руководитель отдела строительства Токсан Бабасов, помощник прокурора района Максат Балташев, член Общественного совета Рабани Нуркеев, секретарь партии Amanat, депутат Умирзак Уалиев, а также житель района Алмас Кайранбеков.