Мотосезон официально стартовал в Нур-Султане

В Нур-Султане на ипподроме "Казанат" состоялось официальное открытие мотосезона-2022, передаёт BaigeNews.kz
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День выдался дождливый, но это не повлияло на настроение мото-энтузиастов. Участникам мероприятия были предложены горячие напитки, шашлык и плов.
Байкер со стажем Михаил Лукин рассказал, что каждый год ждёт с нетерпением начало мотосезона. И рассказал, как относятся к мотоциклистам другие участники дорожного движения.
"Водители у нас, конечно, любят подрезать мотоциклистов, но это скорее не специально, а потому что мало опыта взаимодействия с мотоциклами на дороге. На моей памяти в автошколах даже не учат этому. Поэтому получаются такие казусные моменты. Конечно, бывает и мотоциклисты подрезают, где-то не заметил. Я лично стараюсь соблюдать ПДД", - сказал Лукин.
Он также рассказал, что на общем имидже байкеров негативно отражается поведение некоторых мотоциклистов, которые любят шумно передвигаться ночью.
"Уровень шума двигателя зависит исключительно от владельца. Можно и на спортивном байке ехать тихо и никому не мешать. Есть недобросовестные люди, специально дают газу больше, чем положено", - отметил байкер.
На церемонии открытия мотосезона была организована выставка ретро-техники.
Председатель общественного движения "Авто, мото, целина" Ерлан Баренов поделился с нами тонкостями реставрации подобной техники. Как оказалось, у него есть своя автомастерская.
"На восстановление одного грузовика уходит один год. Многих запчастей уже нет, какие-то заказываем с России. Дальше они проходят обкатку. После этого мы их отправляем на автопробеги, выставки, чтобы они себя окупали", - рассказал Баренов.
Он рассказал, почему его привлекает коллекционирование и реставрация ретро-автомобилей: "Во-первых, дань памяти нашему старшему поколению. На этой технике был построен весь Советский Союз. Во-вторых, ностальгия. В-третьих, это желание привлечь молодёжь к этой культуре".
Фото: BaigeNews.kz
Автор: Мади Нургалиев