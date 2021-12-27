Мост треснул из-за аномальных морозов в российском городе

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У Рудневского моста во Владивостоке разошлись деформационные швы, из-за чего на нем образовалась трещина во всю проезжую часть, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на месте работают специалисты управления дорог и благоустройства. Вице-мэр Николай Зайцев также выехал на место происшествия.

Как объяснили эксперты, трещина появилась из-за аномально холодной погоды.

Движение пока открыто, но окончательный план действий будет известен после того, как экспертное заключение дадут мостостроители.

Возведение объекта завершилось в 1975 году. Его долгое время не использовали из-за отсутствия средств на устранение недоделок и просчетов проектировщиков. В 2012 году там провели аварийный ремонт.