Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


Мост треснул из-за аномальных морозов в российском городе | BaigeNews.kz 27 декабря, 00:31
2151
Фото: из социальных сетей

Мост треснул из-за аномальных морозов в российском городе

У Рудневского моста во Владивостоке разошлись деформационные швы, из-за чего на нем образовалась трещина во всю проезжую часть, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на месте работают специалисты управления дорог и благоустройства. Вице-мэр Николай Зайцев также выехал на место происшествия.

Как объяснили эксперты, трещина появилась из-за аномально холодной погоды.

Движение пока открыто, но окончательный план действий будет известен после того, как экспертное заключение дадут мостостроители.

Возведение объекта завершилось в 1975 году. Его долгое время не использовали из-за отсутствия средств на устранение недоделок и просчетов проектировщиков. В 2012 году там провели аварийный ремонт.





#мост #погода #инцидент
27 декабря, 00:31
2151
Журналист

Рекомендуем