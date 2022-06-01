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В департаменте полиции Актюбинской области предупредили граждан о новых схемах работы мошенников. Теперь они работают и в мессенджерах: например, мошенник притворился в Whatsapp сыном актюбинца и выманил у него 40 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz.

"В области имеют место случаи, когда мошенники через социальные сети создают "фэйковые" аккаунты ваших знакомых. Злоумышленники ставят аватарки ваших родных, знакомых и путём обмана, злоупотребляя вашим доверием, просят занять определённую сумму денег в долг якобы на оплату кредита или же придумывают различные истории, что он попал в беду и его нужно срочно выручить финансово. При этом мошенник попросит срочно перечислить деньги", — рассказали в департаменте полиции Актюбинской области.

27 мая на телефон 50-летнему жителю Алгинского района на Whatsapp пришло сообщение от якобы сына, который служит в армии. Сын в переписке попросил отца перевести на карту 40 тысяч тенге для покупки телефона. Позже выяснилось, что сын к переписке отношения не имеет, и главу семейства обманули мошенники. По этому факту начали досудебное расследование по статье "Мошенничество". Полиция ищет подозреваемого.