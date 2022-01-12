"Открыть обыкновенный сайт почти невозможно" — депутат об интернете в сельских школах

Фото: Яндекс.Новости

Проблему с доступом к интернету в сельских школах подняла депутат Мажилиса, передает BaigeNews.kz.

Программные продукты и платформы, по словам Жулдыз Сулейменовой, не имеют смысла для сельских школ без качественного интернета.

"На сегодня из 7550 школ 58 вообще не имеют подключения. В 192 скорость настолько низкая, что запустить обыкновенный интернет-сайт практически невозможно, а об интерактивных сервисах не может быть и речи. И данную тенденцию мы наблюдаем не только на практике. Различия мы видим на этапе планирования и целеполагания. В настоящее время в нормативных документах Министерства для городской и сельской школы установлены разные параметры качества интернета. Для села достаточная скорость в несколько раз ниже, чем для городской школы. При таком подходе введение в образовательные программы новых цифровых компонентов увеличивает разрыв в качестве знаний, что недопустимо, согласно международным стандартам и задачам развития нашей национальной системы образования", - сказала депутат, обратившись с запросом к главе Министерства образования и науки РК.

Она считает необходимым: