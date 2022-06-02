МОН предложил перечислять деньги родителям на подготовку детей к школе в рамках всеобуча

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МОН предложил монетизировать поддержку детей из социально уязвимых категорий. То есть, вместо одежды, обуви и школьных принадлежностей родителям на карточный счёт будут перечислять деньги на подготовку ребёнка к школе, передаёт BaigeNews.kz.

Асхат Аймагамбетов рассказал на своей странице в Facebook об инициативе Минобразования по внесению изменений в правила оказания помощи детям из социально уязвимых категорий в рамках фонда "Всеобуч".

"Сейчас из фонда всеобуча помощь детям из оказывается через предоставление одежды, обуви, школьно-письменных принадлежностей. Предлагается теперь монетизировать эти средства и перечислять их на карточный счет родителя. Это значит, что родители смогут по своему усмотрению приобретать самое необходимое для подготовки детей к школе. Не скрою — у такого решения много как сторонников, так и противников. Мы несколько лет ждали, когда заработает портал социальных услуг, через который можно было бы обеспечить целевое расходование средств и родители бы могли покупать на этом маркетплейсе только нужные для ребенка вещи, расплачиваясь электронными деньгами. И мы смогли бы отслеживать транзакции", — объяснил Аймагамбетов.

Он напомнил о фактах, когда недобросовестные руководители приобретали одежду для нуждающихся на три размера больше или меньше, а также низкого качества. Это, по мнению министра, обязывает министерство не ждать, пока заработает портал социальных услуг и монетизировать помощь.

"Есть риски, что кто-то из родителей потратит выделенные средства на иные нужды, как утверждают противники этого решения. Но на самом деле при желании можно и при действующем подходе использовать эти средства не по назначению, недобросовестные граждане могут перепродавать полученную одежду или иные принадлежности и тратить средства не по назначению. Кстати, организация работы фонда всеобуча и установление размеров оказания помощи — в компетенции акиматов, и размер помощи варьируется в зависимости от их расчетов — от 15 до 41 тысячи тенге. Теперь же предлагается установить минимальную сумму помощи", — рассказал глва МОН.

В рамках фонда "Всеобуч" материальную помощь оказывают детям из семей, которые получают АСП или не получают АСП, но их среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Также поддерживают детей-сирот и детей, без попечения родителей, детей из семей, которые оказались в чрезвычайной ситуации и детей из других категорий, которые определяются по решению коллегиального органа в каждой школе.