Момент взрыва зафиксировали уличные камеры наблюдения в Шымкенте

В обзор камер наружного наблюдения попал момент взрыва в аптеке Шымкента, передаёт BaigeNews.kz

Судя по видеозаписи, взрыв предварил сильный пожар – на заднем плане виден густой дым. В кадр попала бегущая к машине женщина, она спешила отъехать от опасного места. Взрыв раздался, когда она практически добежала до автомобиля. К счастью, ей удалось запрыгнуть в автомобиль и уехать.

На видео также видно, как со стороны взорвавшейся аптеки врассыпную бросились убегать ещё несколько перепуганных людей.

Напомним, взрыв в шымкентской аптеке произошёл сегодня ближе к полудню. В результате взрыва погиб сторож перинатального центра и младенец, являвшийся пациентом роддома.



От взрывной волны пострадал пятиэтажный жилой дом, находившийся поблизости. Основной удар пришёлся на квартиру на последнем этаже. Видео можно посмотреть здесь.

Из перинатального центра эвакуировано более 100 пациенток и младенцев.

По факту взрыва начато досудебное расследование.

По словам владельца аптеки, где произошло ЧП, в здании хранилось две тонны перекиси водорода.