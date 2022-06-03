Молодёжный форум в поддержку референдума прошёл в Таразе

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"Активное участие в знаменательном событии в летописи страны — главная обязанность каждого гражданина. Это важный момент, который напрямую влияет на судьбу не только сегодняшнего Казахстана, но и следующих поколений. Будущее нашей страны зависит от этого референдума. Поэтому я думаю, что каждый гражданин, которому небезразлична страна, примет активное участие в этом референдуме", — сказал Саурыков на открытии форума.Конституционный референдум, который изменит систему государственного управления и придаст новый импульс политической ситуации, не только возложит большую ответственность на каждого гражданина страны, но и приведёт к важному шагу в будущее.
"Только всеобщими усилиями, работая рука об руку, мы можем построить "Жаңа Қазақстан". Это долг каждого из нас", — сказала "Жансая Интыкбай — активный член молодежного крыла партии, кандидат в мастера спорта по дзюдо и казакша курес, призёр чемпионатов мира и международных турниров.Один из лидеров молодежных организаций и победитель республиканских исследовательских проектов Данабек Муратов подробно рассказал об изменениях, которые произойдут в случае большинства голосов на референдуме.
"Наша Конституция изменится на 30%. То есть одна треть. Это означает большие перемены. Одними из важнейших пунктов являются передача земли и её ресурсов в собственность народа, легализация природных ресурсов в собственность народа, изменение полномочий президента, сокращение числа депутатов в мажилисе. Это первая политическая кампания в истории независимого Казахстана. В такое время никто не должен оставаться в стороне", — заключил он.Кроме того, молодежь партии "Ауыл" обратилась ко всем горожанам и молодежи страны и сообщила о своей активности. Проскандировав с трибуны: "Вместе будем развивать и строить новый справедливый Казахстан!", молодые активисты партии призвали общественность к участию в референдуме 5 июня.
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