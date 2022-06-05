"Молодёжь РК небезразлична к своему будущему" — глава узбекского ЦИК отметил активность молодых казахстанцев

Фото: Молодежь на референдуме. Фото Артема Чурсинова, BaigeNews.kz

По мнению наблюдателя из Узбекистана, среди избирателей на референдуме преобладает молодёжь.

Молодёжь Казахстана небезразлична к своему будущему, она активно принимает участие в голосании на республиканском референдуме. Об этом, как передает BaigeNews.kz, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан Узбекистан Зайниддин Низамходжаев, возглавляющий делегацию узбекских наблюдателей на референдуме в РК.

Представитель Узбекистана рассказал, что 4 июня, сразу по прибытию в Нур-Султан, состоялась встреча с председателем Центральной избирательной комиссии РК Нурланом Абдировым, который проинформировал узбекских коллег обо всех подготовительных этапах к референдуму и о пакете поправок в Конституцию, который выносится на плебисцит.

Наблюдатель отметил, что с утра их команда посетила открытие участков, где будут голосовать.

"В первую половину дня наша миссия посетила более десяти участков, шесть в городе Нур-Султан и пять в Акмолинской области. На всех участках процесс референдума проходил организованно и спокойно, была очень высокая активность к десяти часам, как нас информировали руководители этих участков референдума, к этому времени уже около 12 процентов голосующих приняли активное участие. Среди них большинство составляла молодёжь, это говорит о том, что молодёжь Казахстана небезразлична к своему будущему, и что они активно принимают участие в принятии решений. И что ещё было приятно, это то, что члены комиссии референдума высокопрофессионально отвечали на каждый наш вопрос", — поделился Зайниддин Низамходжаев.

Он также отметил, что были созданы все необходимые по закону условия для того, чтобы население страны смогло воспользоваться своим конституционным правом.

"Я надеюсь, что во второй половине дня мы ещё раз посетим участки. Ещё отрадно то, что не только в городе, но и в области условия были одинаковые. Как и оснащение, так и информационные материалы. Нами был отмечен высокий профессионализм организаторов референдума на тех участках, где мы были", — подытожил наблюдатель из Узбекистана.

В столичном отеле Hilton Garden Inn работает информационный центр международных наблюдателей. Они ежечасно дают пресс-конференцию и делятся своими мнениями о ходе республиканского референдума.

Ранее иностранные журналисты поделились впечатлениями об атмосфере, царящей на участках для голосования на референдуме.

Напомним, что в воскресенье, 5 мая, в Казахстане проходит республиканский референдум по поправкам в Конституцию. Граждане РК отвечают на единственный вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию, изложенные в проекте Закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию, опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года". Референдум закрепит окончательный переход Казахстана от суперпрезидентской формы правления к президентской в рамках плана политических реформ, предложенного Токаевым. Предполагается сократить участие президента в формировании верхней палаты парламента, ограничить его влияние на местные представительные и исполнительные органы, установить запрет на его членство в политических партиях на период президентства.

Кроме того, из Конституции исключаются упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента.