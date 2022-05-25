Молодежное крыло партии Amanat проводит разъяснительную работу по референдуму

В столице состоялась встреча с представителями молодежных субкультур в рамках проекта молодежного крыла Kenes Ortalygy, сообщает BaigeNews.kz.

Председатель молодежного крыла Нуржан Жетписбаев рассказал об основных целях и задачах предстоящего референдума.

"Я бы хотел настоятельно попросить каждого молодого гражданина нашей страны не полениться и ознакомиться с вносимыми поправками. Так как основной частью избирателей является молодежь. Мы все должны понимать, что, голосуя сейчас, мы закладываем фундамент будущего нашей страны, в которой жить нам", — отметил Жетписбаев Нуржан.

Также представители молодежного крыла отмечают особую активность со стороны молодёжи. Встречи в рамках Kenes Ortalygy проводятся по всей республике с участием членов корпуса молодых депутатов, общественных деятелей и лидеров общественного мнения. На сегодняшний день региональными филиалами молодёжного крыла проведено более 100 встреч в офлайн- и онлайн-форматах.

На сегодняшней встрече немало говорилось и об историческом значений предстоящего политического мероприятия.

"Сегодня я послушал по поводу внесения поправок в Конституцию и понял, что это касается каждого жителя, кто достиг 18 лет. Так получилось, что эти выборы станут для меня первыми, в принципе как и для всех моих сверстников. Конечно, нужно еще подробнее изучить для себя некоторые моменты и после идти на избирательный участок, делать свой выбор", — говорит студент Astana IT University Адильбек Бекешов.

Кроме того, в рамках программы встречи были рассмотрены вопросы о порядке и задачах проведения общереспубликанского референдума, о направлениях конституционной реформы, о значении референдума в построении Нового Казахстана, о проделанной работе в сфере государственной молодежной политики в столице, о вопросах занятости столичной молодежи.