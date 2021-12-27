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Молодая художница рисует людей в столичных автобусах | BaigeNews.kz 27 декабря, 15:38
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Молодая художница рисует людей в столичных автобусах

В Нур-Султане молодая художница рисует жителей и гостей столицы в автобусах, передает BaigeNews.kz.

О художнице рассказала в Facebook пресс-секретарь CTS Науат Азанбаева. О девушке известно, что она учится на художника и ее зовут Аруай.

"На вопрос, почему она пишет в общественном транспорте, [художница] отвечает, что старается практиковать, тем самым экономит время и оттачивает навык. Сейчас ее некоторые картины можно увидеть в теплых остановках", - написала Науат Азанбаева.


#художники #искусство #автобус #общественный транспорт
27 декабря, 15:38
3235
Журналист

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