Молодая художница рисует людей в столичных автобусах

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В Нур-Султане молодая художница рисует жителей и гостей столицы в автобусах, передает BaigeNews.kz.
О художнице рассказала в Facebook пресс-секретарь CTS Науат Азанбаева. О девушке известно, что она учится на художника и ее зовут Аруай.
"На вопрос, почему она пишет в общественном транспорте, [художница] отвечает, что старается практиковать, тем самым экономит время и оттачивает навык. Сейчас ее некоторые картины можно увидеть в теплых остановках", - написала Науат Азанбаева.
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