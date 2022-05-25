Многодетным матерям и инвалидам I группы планируют сделать бесплатным проезд в общественном транспорте в РК

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Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев представил на заседании Мажилиса Парламента РК законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта", передаёт BaigeNews.kz. В законопроект включили льготы на проезд в общественном транспорте для социально уязвимых слоёв населения.
Законопроект также предусматривает, что на социально значимых сообщениях, а также регулярных автомобильных маршрутах в городском (сельском), пригородном сообщениях:
1) многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", а также награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени, инвалидам первой группы предоставляется право бесплатного проезда;
2) лицам в возрасте от 15 до 18 лет предоставляется право приобретения проездного документа (билета) с оплатой пятьдесят процентов от полной стоимости билета.
Напомним, в Казахстане насчитывается:
многодетных матерей, награжденных подвеской "Алтын алқа" — 65 022;
многодетных матерей, награжденных подвеской "Күміс алқа" — 137 675;
многодетных матерей, получивших звание "Батыр ана" атағы иегерінің саны — 15 669;
матерей, награжденных орденами "Материнская слава" I и II степени — 12 260;
детей до семи лет — 2 442 447;
детей от семи до 15 лет — 2 703 159;
детей от 16 до 18 лет — 724 178;
инвалидов первой группы — 69 444;
инвалидов второй группы — 280 965;
инвалидов третьей группы — 264 934.
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