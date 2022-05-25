Многодетным матерям и инвалидам I группы планируют сделать бесплатным проезд в общественном транспорте в РК

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев представил на заседании Мажилиса Парламента РК законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта", передаёт BaigeNews.kz. В законопроект включили льготы на проезд в общественном транспорте для социально уязвимых слоёв населения.

Законопроект также предусматривает, что на социально значимых сообщениях, а также регулярных автомобильных маршрутах в городском (сельском), пригородном сообщениях:

1) многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", а также награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени, инвалидам первой группы предоставляется право бесплатного проезда;

2) лицам в возрасте от 15 до 18 лет предоставляется право приобретения проездного документа (билета) с оплатой пятьдесят процентов от полной стоимости билета.

Напомним, в Казахстане насчитывается: