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Многодетным матерям и инвалидам I группы планируют сделать бесплатным проезд в общественном транспорте в РК | BaigeNews.kz 25 мая, 12:13
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Многодетным матерям и инвалидам I группы планируют сделать бесплатным проезд в общественном транспорте в РК

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев представил на заседании Мажилиса Парламента РК законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта", передаёт BaigeNews.kz. В законопроект включили льготы на проезд в общественном транспорте для социально уязвимых слоёв населения.

Законопроект также предусматривает, что на социально значимых сообщениях, а также регулярных автомобильных маршрутах в городском (сельском), пригородном сообщениях:

1) многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", а также награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени, инвалидам первой группы предоставляется право бесплатного проезда;

2) лицам в возрасте от 15 до 18 лет предоставляется право приобретения проездного документа (билета) с оплатой пятьдесят процентов от полной стоимости билета.

Напомним, в Казахстане насчитывается:

  • многодетных матерей, награжденных подвеской "Алтын алқа" — 65 022;

  • многодетных матерей, награжденных подвеской "Күміс алқа" — 137 675;

  • многодетных матерей, получивших звание "Батыр ана" атағы иегерінің саны — 15 669;

  • матерей, награжденных орденами "Материнская слава" I и II степени — 12 260;

  • детей до семи лет — 2 442 447;

  • детей от семи до 15 лет — 2 703 159;

  • детей от 16 до 18 лет — 724 178;

  • инвалидов первой группы — 69 444;

  • инвалидов второй группы — 280 965;

  • инвалидов третьей группы — 264 934.

#общественный транспорт #МИИР #Мажилис #многодетная семья
25 мая, 12:13
1617
Дархан Нурумбетова Журналист

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