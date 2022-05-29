Многочасовой задержкой вылета возмущены пассажиры авиарейса Алматы – Хургада

В алматинском аэропорту с восьми утра задерживают вылет авиарейса Алматы – Хургада, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ"

В соцсетях появилось видео , на котором возмущённые пассажиры требуют компенсацию за длительную задержку.

"По состоянию на 17:30. Рейс DV 3419 авиакомпании SCAT Алматы – Хургада с 08:15 утра задержка. Люди контроль прошли более 10 часов назад. Компенсацию за сгоревший день в отеле никто не даёт, руководство никакой информации не даёт... Говорят неисправен самолёт. Каждые два часа переносят вылет. 187 человек на борту с детьми", − говорится в посте.

В пресс-службе авиакомпании SCAT отметили, что при проведении предполётной подготовки выявилась необходимость в дополнительном техническом обслуживании. Во время ожидания пассажирам, находящимся в аэропорту, было предоставлено всё необходимое, включая напитки и горячее питание.

"В настоящий момент рейс готовится к вылету, начинается процедура посадки пассажиров. По вопросам компенсаций необходимо обратиться в турагентство, в котором приобретался туристический пакет", − ответили в авиакомпании.