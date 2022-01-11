Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов провел телефонный разговор с председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на primeminster.kz.

Мишустин поздравил Смаилова с назначением на пост премьер-министра РК. Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

Что известно о новом премьере Алихане Смаилове

"Правительство Казахстана остается твердо приверженным курсу на углубление стратегического партнерства с Российской Федерацией. Надеюсь на поддержание с Вами характерного для казахстанско-российских отношений насыщенного и регулярного диалога по всему спектру двусторонней повестки. Мы решительно настроены на реализацию ранее достигнутых договоренностей", — сказал Смаилов.

Обсуждены вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.

Россия – ключевой торгово-экономический партнер Казахстана. По итогам 10 месяцев прошлого года объем товарооборота между РК и РФ увеличился на 30% и достиг 19,5 миллиардов долларов. При этом отмечается прогресс в диверсификации структуры торговли — объем экспорта Казахстана вырос на 39,4%, в т.ч. обработанной продукции на 47,7%. По сравнению с допандемийным 2019 годом, объем торговли также увеличился более чем на 21%.