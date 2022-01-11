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Как мирные митинги переросли в террористические атаки в Казахстане? | BaigeNews.kz 11 января, 18:14
3563

Как мирные митинги переросли в террористические атаки в Казахстане?

Со 2 января в ряде регионов Казахстана начались митинги. В Актау недовольные ценами на газ люди вышли на площади. Затем этой ситуацией воспользовались деструктивные группировки - они начали совершать настоящие погромы.

Террористы избивали силовиков, поджигали акиматы, захватывали полицейские департаменты, сжигали автомобили полиции и мирных граждан.

В Алматы мародеры грабили магазины: выносили технику, одежду и дорогой парфюм. Разорили супермаркеты и отделения банков.

Редакция BaigeNews.kz сделала подборку самых жутких моментов во время террористических актов. Подробнее - видеоматериале.


#протесты в Казахстане #беспорядки в Алматы #митинг в Актау
11 января, 18:14
3563
Анеля Мажитова Журналист

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