Как мирные митинги переросли в террористические атаки в Казахстане?

Со 2 января в ряде регионов Казахстана начались митинги. В Актау недовольные ценами на газ люди вышли на площади. Затем этой ситуацией воспользовались деструктивные группировки - они начали совершать настоящие погромы.

Террористы избивали силовиков, поджигали акиматы, захватывали полицейские департаменты, сжигали автомобили полиции и мирных граждан.

В Алматы мародеры грабили магазины: выносили технику, одежду и дорогой парфюм. Разорили супермаркеты и отделения банков.

Редакция BaigeNews.kz сделала подборку самых жутких моментов во время террористических актов. Подробнее - видеоматериале.



