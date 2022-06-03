"Мир присматривается к изменениям в Казахстане" - эксперт ООН в проекте "2022"

В проекте "2022" на площадке​ BaigeNews.kz с экспертом ООН, управляющим партнёром международной юридической фирмы и руководителем ассоциации палат юридических консультантов, Фаридом Алиевым обсудили вторые по счёту изменения в Конституцию за время президентства Касым-Жомарта Токаева.

"На международной арене, естественно, присматриваются и следят за теми событиями, которые происходят в Казахстане. Изменения в Конституцию - это значительный шаг по реформированию государственной системы, политической системы. За рубежом это воспринимается в первую очередь с точки зрения того, что это внутреннее дело Казахстана. Политическая реформа это в первую очередь выбор самих казахстанцев. И тот выбор, который они сделают на референдуме, будет их позицией", - считает эксперт.



Он отметил, что референдум - ответ на запрос общества на демократизацию и реформы.

"Когда это принимает Парламент, у всего этого процесса складывается определённый негативный имидж. А политическая элита сегодня нацелена на то, чтобы максимально вовлечь общество. И в какой-то степени переложить на него ответственность. То есть если эта реформа будет проводится исключительно в кулуарах Парламента или Администрации Президента - отношение общества будет одно. Если это будет сделано на референдуме, отношение будет совершенно иное", - сказал Фарид Алиев.

Политическая элита Казахстана выбрала путь умеренных реформ, постепенных и поэтапных. Никакого формированного изменения в целом политической системы не ожидается.

"Но, естественно, вы понимаете, что запросы общества были совсем другие. Общество хочет здесь и сейчас. Люди не хотят ждать 25 лет, когда они начнут жить хорошо. Они хотят жить хорошо здесь и сейчас. И поэтому те предложения, которые были озвучены, и те, которые предлагаются в данный момент, на постепенное реформирование политической системы, что у определённой части общества, конечно, может вызвать отторжение. Ожидания вполне резонные, общество ожидало, что эти реформы пойдут гораздо быстрее. Но это нормальная практика во всех постсоветских странах, когда проводились и делались попытки реформ, ожидания общества всегда опережали возможности политической элиты и её желание. Общество не будет полностью довольно тем, что происходит, но этот нормальный процесс выстраивания взаимоотношений", - сказал он.По его словам, не стоит проявлять инертность и игнорирование по отношению к любым выборам и референдумам."Это на постсоветском пространстве достаточно распространённая практика - отсутствие активности граждан компенсируется очень активной Центральной избирательной комиссии по привлечению и увеличению количества голосов. Чем больше людей ходит на выборы и референдумы, тем более с правильными результатами мы в итоге столкнёмся", - отметил эксперт.Полный выпуск можно посмотреть на YouTube-канале BaigeNews.kz.



