Минздрав Казахстана обновил данные по коронавирусу

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В Министерстве здравоохранения РК обновили данные по коронавирусной инфекции, передает BaigeNews.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4 810 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

Нур-Султан – 3 312

Алматы - 210

Шымкент - 221

Акмолинская область - 48

Актюбинская область - 75

Алматинская область - 69

Атырауская область - 139

Восточно-Казахстанская область - 78

Жамбылская область - 52

Западно-Казахстанская область - 79

Карагандинская область - 75

Костанайская область - 39

Кызылординская область - 125

Мангистауская область - 156

Павлодарская область - 46

Северо-Казахстанская область - 31

Туркестанская область - 55

Всего в стране выявили 1 004 464 заболевших.

Кроме того, в республике 1 083 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. По регионам:

в Нур-Султане - 212

в Алматы – 342

в Шымкенте - 0

в Акмолинской области - 36

в Актюбинской области - 0

в Алматинской области - 5

в Атырауской области - 22

в ВКО - 67

в Жамбылской области - 27

в ЗКО - 57

в Карагандинской области - 107

в Костанайской области - 66

в Кызылординской области – 6

в Мангистауской области - 4

в Павлодарской области - 98

в СКО - 32

в Туркестанской области - 2

Всего в стране от COVID-19 выздоровело 965 796 человек.