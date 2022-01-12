Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


Минздрав Казахстана обновил данные по коронавирусу | BaigeNews.kz вчера, 08:11
1061
Фото: pixabay.com

Минздрав Казахстана обновил данные по коронавирусу

В Министерстве здравоохранения РК обновили данные по коронавирусной инфекции, передает BaigeNews.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4 810 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

  • Нур-Султан – 3 312

  • Алматы - 210

  • Шымкент - 221

  • Акмолинская область - 48

  • Актюбинская область - 75

  • Алматинская область - 69

  • Атырауская область - 139

  • Восточно-Казахстанская область - 78

  • Жамбылская область - 52

  • Западно-Казахстанская область - 79

  • Карагандинская область - 75

  • Костанайская область - 39

  • Кызылординская область - 125

  • Мангистауская область - 156

  • Павлодарская область - 46

  • Северо-Казахстанская область - 31

  • Туркестанская область - 55

Всего в стране выявили 1 004 464 заболевших.

Кроме того, в республике 1 083 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. По регионам:

  • в Нур-Султане - 212

  • в Алматы – 342

  • в Шымкенте - 0

  • в Акмолинской области - 36

  • в Актюбинской области - 0

  • в Алматинской области - 5

  • в Атырауской области - 22

  • в ВКО - 67

  • в Жамбылской области - 27

  • в ЗКО - 57

  • в Карагандинской области - 107

  • в Костанайской области - 66

  • в Кызылординской области – 6

  • в Мангистауской области - 4

  • в Павлодарской области - 98

  • в СКО - 32

  • в Туркестанской области - 2

Всего в стране от COVID-19 выздоровело 965 796 человек.


#пандемия коронавируса #МВК #Минздрав #статистика
вчера, 08:11
1061
Журналист

Рекомендуем