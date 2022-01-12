Минздрав Казахстана обновил данные по коронавирусу

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В Министерстве здравоохранения РК обновили данные по коронавирусной инфекции, передает BaigeNews.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4 810 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
Нур-Султан – 3 312
Алматы - 210
Шымкент - 221
Акмолинская область - 48
Актюбинская область - 75
Алматинская область - 69
Атырауская область - 139
Восточно-Казахстанская область - 78
Жамбылская область - 52
Западно-Казахстанская область - 79
Карагандинская область - 75
Костанайская область - 39
Кызылординская область - 125
Мангистауская область - 156
Павлодарская область - 46
Северо-Казахстанская область - 31
Туркестанская область - 55
Всего в стране выявили 1 004 464 заболевших.
Кроме того, в республике 1 083 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. По регионам:
в Нур-Султане - 212
в Алматы – 342
в Шымкенте - 0
в Акмолинской области - 36
в Актюбинской области - 0
в Алматинской области - 5
в Атырауской области - 22
в ВКО - 67
в Жамбылской области - 27
в ЗКО - 57
в Карагандинской области - 107
в Костанайской области - 66
в Кызылординской области – 6
в Мангистауской области - 4
в Павлодарской области - 98
в СКО - 32
в Туркестанской области - 2
Всего в стране от COVID-19 выздоровело 965 796 человек.
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