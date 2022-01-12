Минздрав планирует дополнительно закупить более шести миллионов доз вакцин от коронавируса

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Министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала о мерах, принимаемых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Казахстане, передает BaigeNews.kz.
"В целях оказания эффективной медицинской помощи пациентам с КВИ, будет продолжена работа организаций ПМСП с обеспечением своевременной диагностики и амбулаторного лечения. На сегодняшний день развернуто более 14 тысяч коек, в стране имеется готовность развернуть дополнительно до 50 тысяч инфекционных коек. С учетом международного опыта будет изучена эффективность новых препаратов для дальнейшего внедрения в клинические протоколы диагностики и лечения КВИ", - сообщила она.
По словам министра, будет продолжена вакцинация и ревакцинация населения. Для этого примут меры по дополнительному закупу порядка 6,5 миллионов доз вакцин.
С учетом складывающейся эпидситуации будут оперативно вводиться дополнительные ограничительные меры как внутри страны, так и на государственной границе, отметила Гиният.
"По поручению Главы Государства по созданию Общественного социального Фонда "Қазақстан халқына". Согласно действующему законодательству, под общественным фондом понимается фонд, учрежденный физическими лицами или юридическими лицами - общественными объединениями. Сфера деятельности фонда будет охватывает различные стороны социальной и культурной деятельности: здравоохранение, образование, спорт, культура, социальная инфраструктура, восстановление последствий погромов и поддержка семьи погибших военнослужащих", - рассказала она.
Министерством здравоохранения будут внесены предложения по перечню лекарственных средств и расчеты предполагаемых затрат на лечение детей с орфанными заболеваниями из средств фонда "Қазақстан халқына".
"В сфере охраны здоровья детей наиболее актуальными является лекарственное обеспечение детей с редкими и тяжелыми заболеваниями. Ни одна страна в мире не финансирует полностью все орфанные заболевания, учитывая крайне высокие затраты. Создание фонда позволит повысить доступность дорогостоящих медицинских услуг и лекарственных средств для больных орфанными заболеваниями", - резюмировала Ажар Гиният.
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