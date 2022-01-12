"Позволит не допустить риска дальнейшего роста цен" - Султанов о новых подходах в работе МТИ РК

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О мерах по сдерживанию продовольственной инфляции и усилению государственного регулирования цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) рассказал на заседании Правительства министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает BaigeNews.kz.

В рамках сдерживания продовольственной инфляции и усиления мер государственного регулирования цен на СЗПТ, совместно с местными исполнительными органами принимаются меры по обеспечению физической и ценовой доступности основных видов продтоваров.



"Совместно с министерством сельского хозяйства будет обеспечен полный мониторинг балансов производства, потребления и перераспределения товаров. Принимаются меры по привлечению импортных поставок продовольственных товаров в рамках взаимодействия со странами Центральной Азии. В случае необходимости своевременно будут приняты меры по экспортному ограничению. Уже установлен запрет по экспорту скота и овощей", - сказал Султанов.

Совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции, министерствами национальной экономики и сельского хозяйства пересмотрены подходы по пороговым ценам.

"Это позволит не допустить риска дальнейшего роста цен. В случае существенного роста цен по отдельным товарам, будет своевременно применен инструмент административного закрепления предельных цен в порядке, определенном антимонопольным органом. Будут подготовлены срочные законодательные инициативы, связанные с функциональным усилением деятельности комитета торговли", - сообщил глава Минторговли.

Отдельно в своем докладе спикер остановился на поручении Главы государства о необходимости диверсификации экономики и улучшения платежного баланса.



"Будут выработаны системные предложения по наращиванию несырьевого экспорта путем внедрения подходов "экспортной дисциплины". Будет использован опыт Юго-Восточной Азии и Восточной Европы для аккумулирования высококвалифицированных кадров, новых технологий в стране и взращивания новых активных игроков на международном рынке", - сказал Султанов.

Кроме этого, министерством будут выработаны предложения по развитию экспорта услуг и совместно с национальным банком пересмотрена методика учета их экспорта.