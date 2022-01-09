Минсельхоз начал прием заявок на вывоз семян подсолнечника на январь 2022 года.

Фото: maslogid.ru

Министерство сельского хозяйства РК объявляет о приеме заявок на вывоз товаров (семена подсолнечника и масло подсолнечное) на январь 2022 года. Об этом, как передает BaigeNews.kz, сообщили в пресс-службе ведомства.



Сообщается, что в соответствии с приказом министра сельского хозяйства РК от 13 декабря 2021 года № 376 "О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан", ведомство объявляет о приеме заявок на вывоз товаров (семена подсолнечника и масло подсолнечное) на январь 2022 года.

Время начала и завершения приема заявок:

с 9.00 ч. 17 января 2022 года по 18.30 ч. 19 января 2022 года.

Объемы квот на январь 2022 года составляют:

— семена подсолнечника (коды ТН ВЭД 1206 00 100 0, 1206 00 990 0) — 50 000 (пятьдесят тысяч) тонн;

— масло подсолнечное (коды ТН ВЭД 1512 11 910 1, 1512 11 910 9, 1512 19 900 2, 1512 19 900 9) — 16 000 (шестнадцать тысяч) тонн.

Допустимый лимит на одну заявку по вывозу товара не должен превышать:

3000 (три тысяч) тонн на семена подсолнечника;

6000 (шесть тысяч) тонн на масло подсолнечное.

Для получения квоты на вывоз товаров с территории Республики Казахстан в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза заявителем подается заявка на получение квоты на вывоз товаров по форме согласно приложению 1 к Приказу.

К заявке прилагаются следующие документы:

копии контрактов (договоров), на основании которых осуществляется вывоз товаров (для валютного договора по экспорту, если сумма такого договора превышает 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов Соединенных Штатов Америки в эквиваленте, с указанием реквизитов учетного номера, присвоенного уполномоченным банком (его филиалом) или территориальным филиалом Национального Банка Республики Казахстан); копия зерновой расписки или документа о складском хранении семян подсолнечника с указанием адреса склада (предоставляется заявителем для получения квоты на вывоз семян подсолнечника).

Заявки (подписанные первым руководителем заявителя либо уполномоченным лицом на основании соответствующего документа, подтверждающего полномочия, и прилагаемые к заявке документы) принимаются нарочно через канцелярию уполномоченного органа или в электронном виде в формате PDF на электронный адрес канцелярии уполномоченного органа: оffice@minagri.gov.kz.

После отправки заявки необходимо уточнить о приёме и регистрации заявки по телефону 8 (7172) 555-763.

В заявке необходимо обязательно указывать электронный адрес заявителя для предоставления уведомления в случае установления неполноты представленных документов и (или) несоответствия документов требованиям Приказа.

Правила распределения количественных ограничений (квот), утвержденные приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 13 декабря 2021 года № 376, форма заявки опубликованы на официальном интернет-ресурсе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Ссылка для скачивания формы заявки: форма на казахском языке и форма на русском языке.