Минобразования проверит все детсады в Казахстане после ЧП в Алматы

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"В детских садах должно быть безопасно на 100 процентов. Случаи, произошедшие в эти дни в двух дошкольных организациях города Алматы, недопустимы. Детские сады находятся в подчинении акиматов, при этом в подавляющем большинстве случаи нарушения фиксируются в частных детсадах. Но безопасность необходимо обеспечить вне зависимости от формы собственности и подчиненности", — считает председатель комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гульзат Кобенова.По ее словам, до сентября этого года не было механизмов госконтроля за деятельностью детских садов.
"Только в этом году нам удалось законодательно ввести институт государственной проверки всех детских садов. Было много возмущения в связи с этим. Но когда речь идет о детях, компромиссов быть не должно. Первые результаты уже показали необходимость таких проверок. В начале декабря мы сообщали, что из проверенных нами детских садов почти 80 процентов не прошли госаттестацию из-за несоответствия требованиям, предъявляемым к образовательной деятельности. Вот поэтому мы и ввели этот инструмент контроля", — сообщила председатель комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК.Также будут усилены требования к размещению госзаказа в частных садах, к квалификации воспитателей и вопросам безопасности.
Также стало известно еще об одном инциденте в детском саду Алматы. Дети напали на мальчика и начали избивать его.
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