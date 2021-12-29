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Минобразования проверит все детсады в Казахстане после ЧП в Алматы | BaigeNews.kz 29 декабря, 15:48
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Фото: pixabay.com

Минобразования проверит все детсады в Казахстане после ЧП в Алматы

Специальная комиссия проверит работу детских садов Алматы. Аналогичная работа пройдет и в других регионах страны, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

В ее состав войдут представители департаментa по обеспечению качества в сфере образования, эксперты, методисты и общественники.

Аналогичная работа пройдет и в других регионах страны. Члены комиссии проверят соответствие стандартам качества условий в дошкольных организациях и работу сотрудников детских садов.
"В детских садах должно быть безопасно на 100 процентов. Случаи, произошедшие в эти дни в двух дошкольных организациях города Алматы, недопустимы. Детские сады находятся в подчинении акиматов, при этом в подавляющем большинстве случаи нарушения фиксируются в частных детсадах. Но безопасность необходимо обеспечить вне зависимости от формы собственности и подчиненности", — считает председатель комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гульзат Кобенова.
По ее словам, до сентября этого года не было механизмов госконтроля за деятельностью детских садов.

Гульзат Кобенова отметила, что детские сады, в отличие от всех других организаций образования, освобождены от лицензирования, открываются с помощью уведомления и ранее их освободили от госконтроля и аттестации.
"Только в этом году нам удалось законодательно ввести институт государственной проверки всех детских садов. Было много возмущения в связи с этим. Но когда речь идет о детях, компромиссов быть не должно. Первые результаты уже показали необходимость таких проверок. В начале декабря мы сообщали, что из проверенных нами детских садов почти 80 процентов не прошли госаттестацию из-за несоответствия требованиям, предъявляемым к образовательной деятельности. Вот поэтому мы и ввели этот инструмент контроля", — сообщила председатель комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК.
Также будут усилены требования к размещению госзаказа в частных садах, к квалификации воспитателей и вопросам безопасности.

Кроме того, планируется ввести требование о независимой проверке квалификации тех, кто впервые приступает к педагогической работе в школах и детских садах.
"Учитывая, что детские сады законодательно находятся в ведении акиматов, мы неоднократно отмечали, что работу дошкольных организаций необходимо взять на особый контроль. В противном случае последствия будут плачевными. Помещения для каждой группы должны быть обеспечены видеокамерами. Вопрос подбора кадров, которые будут работать с детьми, также крайне важен", — заключила Гульзат Кобенова.

Напомним, в одном из детских садов Алматы воспитательница била детей и таскала их за волосы. Видео появилось в Сети. Позже в ДП Алматы сообщили, что воспитательница покончила жизнь самоубийством.

Также стало известно еще об одном инциденте в детском саду Алматы. Дети напали на мальчика и начали избивать его.

#детсады #МОН РК #дошкольное образование
29 декабря, 15:48
2515
Журналист

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