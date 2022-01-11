Минобразования обнародовало "горячие" телефоны

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Номера горячей линии по вопросам образования обнародовало Министерство образования и науки РК, передает BaigeNews.kz.
1. Город Нур-Султан
8 7172 55 68 70
8 701 255 46 97
2. Город Алматы
8 776 243 03 59
3. Город Шымкент
8 7252 39 49 26
8 777 556 20 79
8 707 904 04 95
4. Алматинская область
8 747 502 85 38
5. Акмолинская область
8 7162 72 29 03
8 771 349 11 21
8 708 444 52 32
6. Актюбинская область
8 776 038 78 78
8 705 507 71 78
8 705 744 47 44
7. Атырауская область
8 7122 27 09 42
8 702 118 21 28
8 775 005 22 01
8. Восточно-Казахстанская область
8 7232 70 23 57
8 705 623 85 31
9. Жамбылская область
8 7262 614 24 05
8 708 614 24 05
10. Западно-Казахстанская область
8 7112 2604 63
8 747 475 25 31
11. Карагандинская область
8 7212 25 25 02
8 747 491 12 91
12. Костанайская область
8 7142 37 98 58
8 708 087 42 01
13. Кызылординская область
8 7242 60 54 81
8 778 60 54 81
8 777 340 70 30
8 705 787 25 96
14. Мангистауская область
8 7292 57 12 27
8 7292 60 75 15
8 702 995 36 39
8 701 677 26 04
15. Павлодарская область
8 7182 32 09 65
8 702 412 70 04
8 701 523 19 70
16. Северо-Казахстанская область
8 7152 35 00 07
8 708 432 44 58
17. Туркестанская область
8 707 684 71 00
8 700 205 94 10
8 702 625 65 62
Комитет по охране прав детей
8 (7172) 74 25 28
8 776 170 73 83
8 777 183 65 67
8 701 378 66 29
Комитет дошкольного и среднего образования
8 (7172) 74 27 40
Департамент технического и профессионального образования
8 (7172) 74 20 31
8 747 717 10 68
Департамент высшего и послевузовского образования
8 (7172) 74 16 24
8 (7172) 74 20 67
8 (7172) 74 23 52
8 708 664 10 40
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