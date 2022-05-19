Вооружённые силы РК переформатируют - Минобороны

Фото: Министерство обороны РК

Министерство обороны РК формирует боевые подразделения, способные действовать в условиях войны. Об этом стало известно на коллегии оборонного ведомства в Нур-Султане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

На заседании подвели итоги общеслужебной деятельности, боевой и мобилизационной подготовки, тылового и технического обеспечения за зимний период обучения. Также на коллегии проанализировали состояние воинской дисциплины и правопорядка.

"Главой государства даны поручения по переформатированию Вооруженных сил, повышению их боеготовности и оснащенности. Так, формируются боевые подразделения, способные действовать как в условиях войны, так и в кризисных ситуациях", – объяснил генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

По словам первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба, генерал-лейтенанта Марата Хусаинова, значительно возросла интенсивность боевой подготовки, осваиваются новые формы и методы применения войск с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

Кроме того, на коллегии рассмотрели вопросы воинской дисциплины и правопорядка в Вооруженных силах, тылового, технического обеспечения и развития военной инфраструктуры. Министру обороны также доложили о мероприятиях по совершенствованию объектов хранения оружия и боеприпасов, проводимых в рамках национального проекта "Безопасная страна".

Руслан Жаксылыков акцентировал внимание участников на роли и месте армии в системе обеспечения безопасности государства в современных условиях. Глава оборонного ведомства подчеркнул исключительное значение предстоящего референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию, инициированных Президентом страны.

По итогам коллегии министр обороны определил задачи на летний период 2022 учебного года. Среди главных – постоянное совершенствование полевой выучки войск, повышение уровня боевой подготовки, технической оснащенности и качества кадрового состава Вооруженных сил.