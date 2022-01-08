Министр иностранных дел РК принял посла КНР

Фото: gov.kz

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди принял Посла КНР Чжан Сяо. Они обсудили текущую ситуацию в республике, передает BaigeNews.kz.



Посол передал послание председателя КНР Си Цзиньпина в адрес Главы государства со словами поддержки и уверенностью на скорейшую стабилизацию ситуации в Казахстане.

По словам дипломата, китайская сторона решительно выступает против любых сил, подрывающих стабильность и безопасность в Казахстане, а Китай является верным другом и надежным партнером Казахстана.

Министр также проинформировал посла о ситуации в стране и контртеррористической операции, проводимой с участием сил ОДКБ.