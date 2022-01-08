Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


Министр иностранных дел РК принял посла КНР | BaigeNews.kz 8 января, 15:50
5980
Фото: gov.kz

Министр иностранных дел РК принял посла КНР

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди принял Посла КНР Чжан Сяо. Они обсудили текущую ситуацию в республике, передает BaigeNews.kz.

Посол передал послание председателя КНР Си Цзиньпина в адрес Главы государства со словами поддержки и уверенностью на скорейшую стабилизацию ситуации в Казахстане.

По словам дипломата, китайская сторона решительно выступает против любых сил, подрывающих стабильность и безопасность в Казахстане, а Китай является верным другом и надежным партнером Казахстана.

Министр также проинформировал посла о ситуации в стране и контртеррористической операции, проводимой с участием сил ОДКБ.

#Китай #международное сотрудничество
8 января, 15:50
5980
Журналист

Рекомендуем