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Министр образования написал письмо мальчику, бежавшему за Дедом Морозом | BaigeNews.kz 30 декабря, 14:56
5213
Фото: инфоцентр ВКО

Министр образования написал письмо мальчику, бежавшему за Дедом Морозом

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов поздравил школьника из ВКО, бежавшего за Дедом Морозом, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Ранее в соцсетях появилось видео с мальчиком, который бежит за санями с Дедом Морозом. Этот случай произошел возле одной из школ в Алтае.

Героем видео оказался ученик третьего класса школы№ 6 Алтая Дмитрий Головень. Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов отправил школьнику письмо.

В нем он отметил, что разузнал о том, что Дмитрий весь год прилежно учился, получая "четверки" и "пятерки" и что встреча с Дедом Морозом у третьеклассника все же состоялась.

В преддверии Нового года Асхат Аймагамбетов подарил школьнику книги и посоветовал читать как можно больше книг во время предстоящих каникул. Также мальчик получил и другие подарки от имени министра.

"Дорогой Дмитрий! Я увидел видео, судя по которому, ты очень хотел встретиться с Дедом Морозом, проезжавшим в повозке по улицам города. Я разузнал, что весь год ты прилежно учился, получая четверки и пятерки. Также твои учителя рассказали, что ты очень активный и ответственный мальчик. Мне сообщили, что после того, как ты побежал за дедушкой Морозом, для тебя была организована встреча с ним и ты получил подарок и сладости. Дорогой Дмитрий. Я тоже хочу поздравить тебя с наступающим Новым годом. Будь всегда таким же решительным и достигай поставленных Целей. Продолжай хорошо учиться, радовать своих родителей и педагогов. А мы будем создавать все условия для того, чтобы ты мог получать качественное образование. Впереди каникулы, поэтому в преддверии праздника я хочу подарить тебе книги и новогодний подарок в виде сладостей. Верю, что ты прочитаешь книги во время зимних каникул. Книги очень важны для развития и повышения образованности, и я советую читать их всем школьникам нашей страны. С наступающим Новым годом!", — сказано в письме.

#школьник #Асхат Аймагамбетов
30 декабря, 14:56
5213
Журналист

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