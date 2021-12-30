Министр образования написал письмо мальчику, бежавшему за Дедом Морозом

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"Дорогой Дмитрий! Я увидел видео, судя по которому, ты очень хотел встретиться с Дедом Морозом, проезжавшим в повозке по улицам города. Я разузнал, что весь год ты прилежно учился, получая четверки и пятерки. Также твои учителя рассказали, что ты очень активный и ответственный мальчик. Мне сообщили, что после того, как ты побежал за дедушкой Морозом, для тебя была организована встреча с ним и ты получил подарок и сладости. Дорогой Дмитрий. Я тоже хочу поздравить тебя с наступающим Новым годом. Будь всегда таким же решительным и достигай поставленных Целей. Продолжай хорошо учиться, радовать своих родителей и педагогов. А мы будем создавать все условия для того, чтобы ты мог получать качественное образование. Впереди каникулы, поэтому в преддверии праздника я хочу подарить тебе книги и новогодний подарок в виде сладостей. Верю, что ты прочитаешь книги во время зимних каникул. Книги очень важны для развития и повышения образованности, и я советую читать их всем школьникам нашей страны. С наступающим Новым годом!", — сказано в письме.
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