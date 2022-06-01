Министр культуры высказался о дефиците туалетов в туристических местах

Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев прокомментировал дефицит общественных туалетов в туристических местах, передаёт BaigeNews.kz
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Он сказал, что на каждой встрече все туроператоры поднимают вопрос нехватки туалетов на территориях, где проходят туристические маршруты.
"Акиматы построили, но их тоже можно понять. Есть у нас Кайынды, замечательное место, куда огромное количество туристов приходят, туалеты построены, но они не работают, потому что это достаточно дорогое удовольствие — подключение к системе полного снабжения. Теперь мы находим решения, чтобы акиматы вместе с бизнесом уже нашли другие варианты для инфраструктуры. Будем решать этот вопрос", — сказал Абаев а заседании правительства.
Ранее казахстанский велопутешественник, объездивший всю страну, заявил, что за годы независимости в стране не построены нормальные дороги, туалеты и нет придорожного сервиса. Он попросил чиновников меньше строить элитные отели и больше уделять внимания придорожному сервису,
Даурен Абаев не согласился
с заявлением о плохих дорогах, сказав, что придорожный сервис в Казахстане развивается