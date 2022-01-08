Министерство обороны РФ организует рейсы из Алматы для россиян

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Военно-транспортная авиация Министерства обороны России организует рейсы из Алматы, чтобы вывезти россиян. Об этом в Facebook сообщило посольство России в Казахстане, передает BaigeNews.kz.

Самолеты вылетят из аэропорта Алма-Аты 9 января в промежутке с 17:00 до 18:00 и доставят россиян в города Иваново и Оренбург. Желающих улететь из Казахстана просят собраться в терминале аэропорта в 14:00. Для них будет действовать правило "один пассажир-одно место ручного багажа".



Посольство просит передать информацию о рейсах знакомым и родственникам, которые хотят вернуться в Россию, так как в республике наблюдаются перебои со связью и интернетом.











