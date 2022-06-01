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Минэнерго прокомментировало пожар на "МАЭК-Казатомпром" в Актау | BaigeNews.kz 1 июня, 11:59
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Фото: ДЧС Мангистауской области

Минэнерго прокомментировало пожар на "МАЭК-Казатомпром" в Актау

Министерство энергетики РК выясняет причины возгорания трансформатора на территории ТОО "МАЭК-Казатомпром", передаёт BaigeNews.kz.

"Министерство энергетики РК начало расследование технологического нарушения с возгоранием автотрансформатора 220 кВ №1 на ТЭС ТОО "МАЭК-Казатомпром". По результатам расследования будет выяснена причина возгорания трансформатора и ответственность виновных лиц, допустивших технологическое нарушение", - сообщается в пресс-релизе Минэнерго.

Указывается, что 31 мая в 21:40 по местному времени произошло возгорание автотрансформатора 220 кВ в результате выброса масла. 1 июня в 02:08 пожар ликвидирован. В ликвидации возгорания было задействовано 17 единиц техники и 78 человек личного состава ДЧС Мангистауской области и сотрудники "МАЭК-Казатомпром". Сообщалось, что пострадавших нет.



"Данное происшествие на электроснабжение и водоснабжение региона не повлияло. 1 июня начаты ремонтно-восстановительные работы", - отметили в Минэнерго.
#Актау #Казатомпром #происшествия #Пожар
1 июня, 11:59
1425
Журналист

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