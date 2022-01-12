Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Как будут регулировать цены на бензин и дизтопливо в 2022 году, объяснил глава Минэнерго
Как будут регулировать цены на бензин и дизтопливо в 2022 году, объяснил глава Минэнерго | BaigeNews.kz вчера, 09:54
857
Фото: pixabay.com

Как будут регулировать цены на бензин и дизтопливо в 2022 году, объяснил глава Минэнерго

О мерах по реализации поручений Президента отчитался министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает BaigeNews.kz.

По словам министра, краткосрочной мерой является установление госрегулирования цен на бензин и дизтопливо. Приняты соответствующие приказы по установлению предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов.

"Бензин марки АИ 80 - 89 тенге за литр, бензин марки АИ 92, 93 - 182 тенге за литр, бензин марки АИ 95 - 215 тенге за литр. Дизельное топливо - 230-260 тенге за литр", - сказал Акчулаков.

Среднесрочными мерами являются: сокращение сроков ремонта НПЗ, создание резервных запасов нефтепродуктов в объеме 200 тысяч тонн, гармонизация сроков ремонтных работ НПЗ и отгрузок дизтоплива для сельхозтоваропроизводтелей. Отгрузка начнется в феврале, на месяц раньше прежних сроков. Кроме этого, нефтебазы оснастят контрольными приборами учета.

Для обеспечения полного контроля над ситуацией на рынке сжиженного газа, введено временное государственное ценовое регулирование на сжиженный нефтяной газ и утверждены розничные цены со снижением до диапазона 50-75 тенге за литр.

"Разработан приказ по внесению поправок в Правила формирования плана поставки сжиженного газа на внутренний рынок вне ЭТП. В качестве краткосрочных мер, до конца января в Правительство будут внесены комплексные меры по дальнейшему совершенствованию торгов сжиженного газа через ЭТП/товарные биржи с учетом внедрения принципов прозрачности и механизмов, ограничивающих резкий рост цен на сжиженный нефтяной газ", - сказал глава Минэнерго.

На 2022 год запланирован ввод в эксплуатацию завода по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн/год. Также фокус направят на реализацию следующих крупных проектов: завод по производству терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата мощностью порядка один миллион тонн/год, завод по производству полиэтилена мощностью 1,25 миллиона тонн/год и завод по производству бутадиена мощностью 189 тысяч тонн/год. Реализация этих проектов позволит привлечь в экономику Казахстана около 10 миллиардов долларов инвестиций.

В 2022 году консорциумами "Тенгизшевройл", "Карачаганак Петролеум Оперейтинг" и "Норт Каспиан Оперейтинг Компани" создан Международный центр развития нефтегазового машиностроения. Основная цель работы центра – локализация производства товаров этих трех предприятий для нефтегазовой отрасли РК, в частности путем открытия новых производств, а также расширения возможностей существующих отечественных товаропроизводителей. Ежегодный объем закупок консорциумов составляет порядка пяти триллионов.

Кроме того, создан Фонд прямых инвестиций развития местного содержания. Компанией "Шеврон" в рамках своих реинвестиционных обязательств перед Республикой выделяются средства в размере 248,5 миллионов долларов на развитие местного содержания. На сегодня Фонд уже зарегистрирован на площадке Международного финансового центра "Астана".

"Инвестиции будут приоритетно вкладываться по трем направлениям технологии и IT (производство базовых товаров и сборка отдельных видов оборудования для нефтегазового сектора, а также охрана окружающей среды), но не будут ограничиваться ими. Благодаря таким инициативам мы должны выстроить свою систему производства товаров для нефтегазовой отрасли", - считает Акчулаков.

#министерство энергетики #Правительство РК #беспорядки в Алматы #протесты в Казахстане
вчера, 09:54
857
Дархан Нурумбетова Журналист

Рекомендуем