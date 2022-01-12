Как будут регулировать цены на бензин и дизтопливо в 2022 году, объяснил глава Минэнерго

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О мерах по реализации поручений Президента отчитался министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает BaigeNews.kz.

По словам министра, краткосрочной мерой является установление госрегулирования цен на бензин и дизтопливо. Приняты соответствующие приказы по установлению предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов.

"Бензин марки АИ 80 - 89 тенге за литр, бензин марки АИ 92, 93 - 182 тенге за литр, бензин марки АИ 95 - 215 тенге за литр. Дизельное топливо - 230-260 тенге за литр", - сказал Акчулаков.

Среднесрочными мерами являются: сокращение сроков ремонта НПЗ, создание резервных запасов нефтепродуктов в объеме 200 тысяч тонн, гармонизация сроков ремонтных работ НПЗ и отгрузок дизтоплива для сельхозтоваропроизводтелей. Отгрузка начнется в феврале, на месяц раньше прежних сроков. Кроме этого, нефтебазы оснастят контрольными приборами учета.

Для обеспечения полного контроля над ситуацией на рынке сжиженного газа, введено временное государственное ценовое регулирование на сжиженный нефтяной газ и утверждены розничные цены со снижением до диапазона 50-75 тенге за литр.

"Разработан приказ по внесению поправок в Правила формирования плана поставки сжиженного газа на внутренний рынок вне ЭТП. В качестве краткосрочных мер, до конца января в Правительство будут внесены комплексные меры по дальнейшему совершенствованию торгов сжиженного газа через ЭТП/товарные биржи с учетом внедрения принципов прозрачности и механизмов, ограничивающих резкий рост цен на сжиженный нефтяной газ", - сказал глава Минэнерго.

На 2022 год запланирован ввод в эксплуатацию завода по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн/год. Также фокус направят на реализацию следующих крупных проектов: завод по производству терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата мощностью порядка один миллион тонн/год, завод по производству полиэтилена мощностью 1,25 миллиона тонн/год и завод по производству бутадиена мощностью 189 тысяч тонн/год. Реализация этих проектов позволит привлечь в экономику Казахстана около 10 миллиардов долларов инвестиций.

В 2022 году консорциумами "Тенгизшевройл", "Карачаганак Петролеум Оперейтинг" и "Норт Каспиан Оперейтинг Компани" создан Международный центр развития нефтегазового машиностроения. Основная цель работы центра – локализация производства товаров этих трех предприятий для нефтегазовой отрасли РК, в частности путем открытия новых производств, а также расширения возможностей существующих отечественных товаропроизводителей. Ежегодный объем закупок консорциумов составляет порядка пяти триллионов.

Кроме того, создан Фонд прямых инвестиций развития местного содержания. Компанией "Шеврон" в рамках своих реинвестиционных обязательств перед Республикой выделяются средства в размере 248,5 миллионов долларов на развитие местного содержания. На сегодня Фонд уже зарегистрирован на площадке Международного финансового центра "Астана".