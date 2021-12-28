Миллион доз вакцины "Спутник Лайт" завезут в РК в первой половине 2022 года

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"Ежедневно ведутся переговоры с поставщиками (…) "Спутник Лайт" - предварительно переговоры проведены. Пока порядка одного миллиона доз будет поставлено в первом квартале 2022 года. (…) Конец декабря-начало января первые 150 тысяч доз - есть договоренность о поставке", - сказала Айжан Есмагамбетова в кулуарах Правительства.

Глава комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Айжан Есмагамбетова рассказала о предстоящих поставках вакцин в Казахстан, передает BaigeNews.kz.

В первом полугодии следующего года в Казахстане планируют ревакцинировать девять миллионов человек.

Тем временем в Казахстане предлагают впускать в здания людей только с "зеленым" статусом в Ashyq.