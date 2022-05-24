Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность?

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В социальных сетях вновь началось обсуждение бюджетных кредитов, направленных на развитие промышленного сектора Казахстана.

Зачем нужны бюджетные кредиты и не проще ли направлять деньги на финансирование нужд казахстанцев, например, на покупку жилья напрямую? Этими вопросами часто задаются и рядовые граждане, и эксперты, когда читают новости о выделении из госбюджета финансов на стимулирование промышленности.

Вместе с экономическим обозревателем BaigeNews.kz Юрием Масановым разбираемся, почему поддержка реального сектора экономики нужна нашей республике, и почему эти же деньги нельзя просто раздать гражданам для их нужд (спойлер: государство уже делает это).

Просто раздать не получится

Начать следует с того, что государство и так работает над решением нынешних реальных проблем казахстанцев — с жильем, лечением и прямой денежной поддержкой.

И здесь есть один важный момент. Заключается он в том, что правительство тратит значительную часть бюджета на социальные нужды. К примеру, в республиканском бюджете на 2022 год расходы на образование, здравоохранение и соцпомощь превышают 46%. То есть правительство уже тратит на поддержку населения больше, чем на какие-либо другие нужды.

Например, в стране действует целый ряд бюджетных программ для получения жилья — от льготной аренды до ипотеки. По этому спектру каждый казахстанец уже способен получить жилье на разных условиях. Субсидирование реальных рыночных ставок до льготного уровня идет из разных государственных источников.

Поэтому призывать тратить еще больше на социальные меры, оставляя без внимания реальный сектор экономики, конечно, можно, но будут у такого решения и последствия.

Без поддержки промышленности в Казахстане так и не появятся собственные конкурентоспособные производства, а без этого не будет постоянных рабочих мест для наших сограждан и стабильной налоговой базы.

Кредит под будущие выгоды

А теперь непосредственно о бюджетных кредитах. Самый свежий их пример — это займы для нацхолдинга "Байтерек", которые должны пойти на стимулирование производства через Фонд развития промышленности. Проекты таких постановлений опубликовало министерство индустрии и инфраструктурного развития в начале мая.

Речь идет о четырех бюджетных займах. Первый — на 200 миллиардов тенге сроком на 20 лет под 0,1% годовых. Его цель — финансирование проектов в обрабатывающей промышленности. Второй — на 55 миллиардов тенге по ставке в 0,1% годовых для реализации проекта по увеличению уровня локализации балок ведущих мостов грузовой техники. Третий бюджетный кредит — на 5,3 миллиарда тенге под 0,05% годовых для обновления парка пассажирских вагонов. Четвертый — на 3,5 миллиарда тенге под 0,1% годовых для реализации в лизинг тракторов и комбайнов. Все займы будут выданы холдингу "Байтерек" с последующей передачей ФРП.

Увидев ставки по займам и их цели, читатель сразу задаст вопросы. Например, почему процентная ставка такая низкая и почему промышленные компании не могут получить кредиты в банках второго уровня?

Здесь следует сразу ответить на второй вопрос. В последние годы кредитование банками реального сектора стабильно снижается. И это тренд не только Казахстана, но и всего мира — об этом говорит, например, исследование компании KPMG.

В документе за авторством экспертов KPMG говорится, что за последние 10 лет роль банковского сектора в финансировании роста экономики Казахстана постепенно сокращалась. В 2018 году доля банковского кредитования от ВВП составила 21%, в 2008 году этот же показатель был равен 46%. При этом рост кредитного портфеля у банков "в последние годы преимущественно происходил за счет сегмента потребительского кредитования".

Другими словами, банки всё меньше кредитуют бизнес и больше уходят в кредитование физических лиц. Связывают это со многими факторами, два из которых — увеличение кредитных рисков и ухудшение качества кредитных портфелей.

Исследование провели в 2019 году, но риски в кредитовании едва ли снизились, учитывая замедление экономики из-за пандемии коронавирусной инфекции и нынешней внешней экономической и политической ситуации.

Всё это привело к тому, что в 2021 году из всех инвестиций в основной капитал бюджетные средства составили 15,4%, а кредиты банков — всего 2,6%. Большую часть сформировали собственные деньги бизнеса.

В таких условиях поддержка государства очень важна для бизнеса, особенно в обрабатывающей промышленности. Поэтому неудивительно, что государство точечно стимулирует стратегические отрасли реального сектора экономики.

Например, по лизингу сельхозтехники благодаря выдаче 3,5 миллиарда тенге по револьверному механизму удастся за пять лет обновить тракторы и комбайны на сумму более 9,5 миллиарда тенге. Всего за пять лет отечественные производители передадут аграриям по льготному лизинговому финансированию более 230 единиц техники, а за 12 лет — 336 единиц.

И отсюда происходит ответ на вопрос про низкие ставки. Важно понимать, что бюджетное кредитование, в отличие от коммерческого банковского, имеет цель финансировать не только экономически выгодные проекты, но и проекты с социальным эффектом. А это создание и поддержка рабочих мест в регионах, техническое перевооружение стратегических отраслей экономики.

Здесь можно опять же вспомнить устаревший парк сельхозтехники или парк железнодорожных вагонов. Многие читатели согласятся с тем, что этими вещами нужно заниматься, и в наших условиях именно государство заинтересовано и одновременно с этим финансово способно это сделать.

Из этого вытекает суть бюджетного кредита — направлять деньги туда, где от реализации проектов пользу получат сами казахстанцы.

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