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Миграционная служба разъяснила наличие чипа в казахстанских паспортах. Об этом стало известно на брифинге Министерства внутренних дел, передаёт BaigeNews.kz.

Поводом для разъяснения послужил видеоролик в Instagram, где казахстанец обнаруживает в документе чип, якобы предназначенный для слежения за гражданами.

"Отметим, что электронные паспорта внедрены во многих стран мира. В Казахстане электронные паспорта, а также удостоверения личности с микросхемой выпускаются с 2009 года. Чип предназначен для хранения персональных данных о гражданине и позволяет автоматически идентифицировать личность. Паспорта с чипом введены для упрощения прохождения погранично-пропускных пунктов и паспортно-визового контроля других стран посредством их электронных систем", — объяснили в МВД.

В ведомстве добавили, что чипы в паспортах взаимодействуют только со специальными считывающими устройствами при пересечении границы.