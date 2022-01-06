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МИД сделало заявление по ситуации в Казахстане | BaigeNews.kz 6 января, 03:45
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Фото: gov.kz

МИД сделало заявление по ситуации в Казахстане

В Министерстве иностранных дел Казахстана сделали заявление, в связи с погромами в регионах страны, передает корреспондент BaigeNews.kz. В ведомстве заверили, что государство продолжит обеспечивать права, интересы и безопасность народа и иностранных граждан, находящихся в стране.
"Анализ показывает, что Казахстан столкнулся с вооруженным вторжением террористических групп, подготовленных за рубежом. В связи с резким обострением ситуации Президент Касым-Жомарт Токаев вступил в должность Председателя Совета Безопасности РК и обратился к государствам-членам Организации Договора о коллективной безопасности с запросом на оказание военной помощи в проведении контртеррористической операции. Объявленный режим чрезвычайного положения включает комплекс мер, направленных на поддержание общественной безопасности и верховенство закона. Правоохранительные органы и Вооруженные силы РК уполномочены пресекать любые противоправные действия. При этом, государство продолжит обеспечивать права и интересы всех представителей нашего полиэтнического и многоконфессионального народа, а также безопасность находящихся в стране иностранных граждан, в том числе дипломатического корпуса и журналистов. Будут защищены иностранные инвестиции и бизнес зарубежных компаний", - сообщили в министерстве.
В МИД отметили, что ведомство поддерживает постоянные связи с международными партнерами по всем "текущим вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества".
#теракт Алматы #беспорядки #режим ЧП
6 января, 03:45
482
Журналист

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