МИД сделало заявление по ситуации в Казахстане

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"Анализ показывает, что Казахстан столкнулся с вооруженным вторжением террористических групп, подготовленных за рубежом. В связи с резким обострением ситуации Президент Касым-Жомарт Токаев вступил в должность Председателя Совета Безопасности РК и обратился к государствам-членам Организации Договора о коллективной безопасности с запросом на оказание военной помощи в проведении контртеррористической операции. Объявленный режим чрезвычайного положения включает комплекс мер, направленных на поддержание общественной безопасности и верховенство закона. Правоохранительные органы и Вооруженные силы РК уполномочены пресекать любые противоправные действия. При этом, государство продолжит обеспечивать права и интересы всех представителей нашего полиэтнического и многоконфессионального народа, а также безопасность находящихся в стране иностранных граждан, в том числе дипломатического корпуса и журналистов. Будут защищены иностранные инвестиции и бизнес зарубежных компаний", - сообщили в министерстве.В МИД отметили, что ведомство поддерживает постоянные связи с международными партнерами по всем "текущим вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества".
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