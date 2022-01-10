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Среди нападавших есть лица, имеющие опыт боевого участия в "горячих точках" – МИД РК | BaigeNews.kz 10 января, 08:27
3179
Фото: inform.kz

Среди нападавших есть лица, имеющие опыт боевого участия в "горячих точках" – МИД РК

Публикации в иностранных СМИ по сложившейся в Казахстане ситуации после введения ЧП носят поверхностный и однобокий характер. Об этом заявил МИД республики, передает BaigeNews.kz.

Министерство иностранных дел в этой связи отмечает, что в Мангистауской области и во всех крупных городах страны прошли мирные митинги. Требования митингующих полностью удовлетворены. Однако, этой ситуацией воспользовались террористические, экстремистские и криминальные группы для эскалации напряжения и насилия.

В этой связи в стране было объявлено чрезвычайное положение.

"Как показали события в Алматы и ряде других регионов страны, Казахстан подвергся вооруженной агрессии хорошо скоординированных террористических групп, прошедших подготовку за рубежом. По предварительным данным, среди нападавших есть лица, имеющие опыт боевого участия в "горячих точках" на стороне радикальных исламистских группировок. В настоящее время правоохранительные органы и Вооруженные силы Республики Казахстан противостоят террористам, а не "мирным протестующим", как это искаженно преподносят некоторые зарубежные СМИ", - заявили в ведомстве.

МИД отмечает, что в сложившейся ситуации Казахстан был вынужден обратиться за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая направила миротворческие силы общей численностью около 2 500 человек для содействия в стабилизации обстановки. В мандат миротворцев входит охрана стратегических объектов и прикрытие казахстанских сил правопорядка.

"Следует подчеркнуть, что основные боевые действия против террористических групп ведут правоохранительные органы и Вооруженные силы Казахстана. Миротворческие силы ОДКБ будут находиться в Казахстане временно и покинут страну после стабилизации ситуации при первом обращении казахстанской стороны. Особо важно, что мирные участники протестов не подвергаются никаким преследованиям. Правоохранительным органам поручено провести масштабное расследование о причинах сложившейся ситуации, результаты которого будут предоставлены международному сообществу", - добавили в министерстве.

Также в МИД отметили сплоченность народа Казахстана, его поддержку решениям и действиям Президента К. Токаева по восстановлению мирной жизни.

"Казахстан полон решимости защитить демократию и Конституцию от исламистских радикалов и террористов! К большому сожалению, в результате столкновений имеются человеческие жертвы как среди сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, так и гражданского населения. В этой связи 10 января 2022 года объявлен в стране днем общенационального траура", - резюмирует ведомство.

#протесты в Казахстане #МИД #СМИ #беспорядки в Алматы
10 января, 08:27
3179
Журналист

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