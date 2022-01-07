Международный аэропорт Алматы не будет работать до 21.00 7 января

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Международный аэропорт Алматы не будет работать до 21.00 7 января, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

"Аэропорт Алматы сегодня не будет работать до 21.00. Для консультации пассажиров по вопросам статуса авиарейсов, их задержки, отмены, возврата авиабилетов Комитетом гражданской авиации на базе авиационной администрации Казахстана создан телефон горячей линии", - сообщили в эфире телеканала "Хабар 24".

Звонить можно по следующим номерам: 87172 79 82 13, 87172 79 8214. Call-центр работает круглосуточно.

Ранее появилась информация о том, что международный аэропорт Алматы не будет работать до обеда 7 января 2022 года. Однако казахстанцев предупредили, что данные будут обновляться в течение дня.

По информации на 7 января по сети АО "НК "ҚТЖ" движение пассажирских и грузовых поездов полностью восстановлено.

Обеспечен пропуск пассажирских поездов через ранее закрытые станции Макат, Арал-Тениз, Бейнеу, Мангистау, Сексеул.