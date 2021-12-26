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Международная федерация хоккея отменила все турниры в январе | BaigeNews.kz 26 декабря, 16:39
2436
Фото: olympic.kz

Международная федерация хоккея отменила все турниры в январе

Международная федерация хоккея отменила все турниры в январе, в том числе с участием женской команды Казахстана, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации хоккея.

Согласно рекомендациям медицинского комитета Международной федерации хоккея, советом организации решено отменить все турниры под эгидой Федерации, запланированные на январь 2022 года. В их числе женский чемпионат мира до 18 лет с участием сборной команды Казахстана.

Кроме женских турниров U-18, отменены молодежные первенства в группе В второго дивизиона, а также в третьем дивизионе.

Сообщается, что все упомянутые турниры не могут быть перенесены в связи с обязательствами лиг.


#хоккей #спорт
26 декабря, 16:39
2436
Журналист

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