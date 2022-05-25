Места для купания определили в Нур-Cултане

Купальный сезон в Нур-Султане ещё официально не открыт, но с наступлением жарких дней горожане стали всё чаще выезжать на отдых к водоёмам. В столичном ДЧС назвали участки, где в этом году разрешили купаться, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.

"В этом году постановлением акимата Нур-Султана разрешены три участка для купания: Центральный городской пляж, зоны отдыха "Три пескаря" и "Столичный двор". Спасатели совместно с акиматом проводят работу по установке информационных знаков и стендов на запрещенных местах для купания", - сообщил на онлайн-брифинге исполняющий обязанности начальника ДЧС Нур-Султана Есен Байыров.

Спасатели просят астанчан объяснить детям, что приближаться к рекам в отсутствие взрослых и тем более купаться в них опасно.