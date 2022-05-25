Меры по дестимулированию вывода капитала из Казахстана озвучил глава МНЭ

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Мажилис Парламента РК рассмотрел в первом чтении проект поправок в Налоговый кодекс, передаёт BaigeNews.kz.

Проект разработан во исполнение поручений главы государства, а также для решения актуальных задач правительства по вопросам налогообложения.

Первая задача – это усиление налоговой отдачи от добычи природных ресурсов (НДПИ).

Министерством национальной экономики была проанализирована динамика цен на твёрдые полезные ископаемые. Так, за период 2018-2022 годов биржевые металлы показали значительный рост цен от 40 процентов и выше, небиржевые (железная руда, хромовая руда, марганец и т.д.) показывают рост в среднем от 20 до 40 процентов.

"С учётом этого предлагается увеличение ставок НДПИ по биржевым металлам на 50 процентов, а по остальным твёрдым полезным ископаемым – на 30 процентов. Наряду с увеличением налоговой нагрузки предлагаются на рассмотрение меры по стимулированию геологоразведки и открытия новых месторождений. С учётом международной практики предлагается освобождение от НДПИ по новым месторождениям до достижения уровня рентабельности 15 процентов по месторождениям, разведка и добыча которых начата после 1 января 2023 года", – рассказал министр национальной экономики Алибек Куантыров.

В настоящее время при соблюдении определённых условий предусмотрено освобождение от налогообложения дивидендов.

"Предлагается отмена льгот по освобождению от налогообложения дивидендов с установлением ставки 10 процентов. Вместе с тем, налоговая практика показывает, что имеются случаи вывода денег за рубеж в виде оплаты за нематериальные услуги взаимосвязанным лицам. В этой связи предлагается ограничение применения вычетов по нематериальным услугам, оказанным аффилированными лицами-нерезидентами, в пределах не более трёх процентов от налогооблагаемого дохода", – рассказал глава МНЭ.

С начала текущего года введена плата за цифровой майнинг в размере 1 тенге за 1 кВт/час потребленной электроэнергии.

Для выравнивания нагрузки, а также дестимулирования потребления отечественной электроэнергии предлагаются дифференцированные ставки: чем ниже стоимость электроэнергии, тем больше ставка платы.

При этом, для электроэнергии собственного производства из возобновляемых источников предусмотрены пониженные ставки на уровне действующих.

Четвертое изменение - это налогообложение табачной продукции.

"Как вы знаете, в рамках ЕАЭС приняты обязательства по гармонизации ставок акцизов на табачную продукцию. В 2024 году акцизы на сигареты должны быть установлены на уровне не менее 28 евро. Во исполнение обязательств предлагается поэтапное увеличение акцизов на сигареты. Наряду с этим предлагается поэтапное увеличение акцизов и по другим видам табачных изделий, в том числе на изделия с нагреваемым табаком. Как известно, глава государства поручил оказать помощь бизнесу по возмещению ущерба, причинённого во время январьских событий. В ходе данной работы возникают вопросы налогообложения. Поэтому в целях избежания возникновения у предпринимателей налогового обязательства по полученной сумме возмещений предлагаются нормы по урегулированию данных вопросов", – пояснил Куантыров.

В целях расширения доступности интернета всё больше применяются новые технологии. Одна из них – негеостационарные системы спутниковой связи.

Предлагается предусмотреть в Налоговом кодексе плату для такого вида связи в размере 1 МРП.

"Как вы знаете, при налогообложении импорта отдельных товаров с территории ЕАЭС применяется минимальный уровень цен. Норма была принята для предотвращения фактов занижения стоимости на ввозимые товары. Предлагается применение данного инструмента на товары, импортируемые и с "третьих" стран. Вместе с этим, в рамках налогового администрирования предлагаются уточняющие нормы в части НДС, а также сдачи деклараций по имущественному доходу", – подытожил глава МНЭ.



