Майнеры заплатили 652 миллиона тенге в бюджет Казахстана

652 миллиона тенге поступило за цифровой майнинг в бюджет Казахстана по итогам первого квартала 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Комитета государственных доходов Минфина РК, передаёт BaigeNews.kz
.
КГД опубликовал статистику поступлений средств за цифровой майнинг в 12 регионах Казахстана. Больше всего платежей поступило в Нур-Султане — 277,3 миллиона тенге, в ЗКО — 143,1 миллиона тенге, в Актюбинской области — 48,9 миллиона тенге.
Тогда как майнеры Карагандинской области заплатили в бюджет страны 45,2 миллиона тенге, Павлодарской области — 36,9 миллиона тенге, Алматы — 36,1 миллиона тенге и т.д.
Напомним, с 1 января 2022 года в стране введена плата за цифровой майнинг. Оплата взимается за фактический объем электрической энергии, потреблённой при осуществлении деятельности. Её нужно оплачивать каждый квартал не позднее 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом.
При этом налоговая отчетность по плате за цифровой майнинг Налоговым кодексом не предусмотрена. Ставка платы исчисляется по ставке 1 тенге за 1 киловатт-час электрической энергии.
В ведомстве напомнили, что ранее для обеспечения энергобезопасности большинство предприятий, осуществляющих майнинг, отключены от электроэнергии с октября 2021 года. В связи с этим большая часть ожидаемой суммы не поступила в бюджет.
"Дополнительно сообщаем, что в настоящее время в парламенте Казахстана рассматривается законопроект, который предусматривает увеличение ставки платы за цифровой майнинг", - сообщили в КГД.
Напомним, после поручений президента в Казахстане пресечена
незаконная деятельность 51 майнинговой фермы, 55 — добровольно прекратили свою деятельность. Зарегистрировано более 20 уголовных дел, изъято более 67 тысяч единиц оборудования стоимостью около 100 миллиардов тенге.
Нелегальные майнинговые фермы с миллионными оборотами в Казахстане выявляют на частных территориях, но и на земельных участках, незаконно выданных на территории
индустриальных зон.
Осень 2021 года в ряде областей Казахстана происходили веерные отключения электроэнергии, которые, по словам поставщиков услуг, связаны с увеличением количества майнинг-ферм, потребляющих прорву энергоресурсов.
25 января, когда произошло масштабное отключение электричества, стало известно о том, что майнеров в Казахстане полностью отключат
от электроэнергии с 24 по 31 января включительно.
О том, как майнинг стал причиной энергодефицита в Казахстане - в материале корреспондента BaigeNews.kz.