Токаеву рассказали о результатах поездки сенаторов в регионы

Фото: Акорда

Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя пената Маулена Ашимбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Сообщается, что Ашимбаев доложил президенту о выездах депутатов сената в регионы для встреч с населением по обсуждению предстоящего референдума, предлагаемых изменений и дополнений в Конституцию. Сенаторы провели более 150 мероприятий, преимущественно в небольших городах, посёлках и отдалённых аулах.

По результатам поездок провели анализ наиболее актуальных вопросов, волнующих граждан. Среди них: повышение цен на товары, состояние автомобильных дорог, вопросы занятости, обеспечение питьевой водой, газоснабжение, доступность медицинской помощи и другие. Президент отметил необходимость совместно с правительством и местными исполнительными органами продолжить работу по решению названных проблем.

Маулен Ашимбаев также рассказал об укреплении сотрудничества с законодательными органами государств региона. На прошлой неделе сенаторы приняли участие в межпарламентском форуме "Центральная Азия – Россия" в Ашхабаде.

Новый формат взаимодействия позволит укрепить совместную работу депутатов по содействию в решении таких актуальных проблем, как экологическая ситуация в районе Аральского моря, совместное использование трансграничных рек, приграничное сотрудничество, а также вопросы региональной безопасности в контексте ситуации в Афганистане.