Матч КПЛ сорвался из-за мощной пыльной бури в Туркестане

В Туркестане из-за непогоды отменили футбольный матч между "Тураном" и "Актобе" в рамках 12 тура КПЛ, передаёт BaigeNews.kz
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В регионе разбушевалась пыльная буря. В Instagram ФК "Туран" опубликовано видео, снятое на стадионе во время стихии – из-за экстремальной погоды видимость на поле практически нулевая.
"В Туркестане игра не состоится из-за плохой погоды и пыльных бурь. Оставайтесь дома и берегите своих близких и себя", − говорится в сообщении футбольного клуба.
Встреча перенесена на другую дату, которую позднее определит администрация ПФЛК.
Напомним, непогода срывает уже второй за день футбольный матч. Ранее в Шымкенте была остановлена игра между "Ордабасы" и "Аксу". Во время матча на центральном стадионе ветром сорвало крышу
административного здания. Кровля упала на зрительскую трибуну. По счастливой случайности в этот момент на ней не было людей.