Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей



Матч КПЛ сорвался из-за мощной пыльной бури в Туркестане | BaigeNews.kz 21 мая, 22:46
6313

Матч КПЛ сорвался из-за мощной пыльной бури в Туркестане

В Туркестане из-за непогоды отменили футбольный матч между "Тураном" и "Актобе" в рамках 12 тура КПЛ, передаёт BaigeNews.kz.

В регионе разбушевалась пыльная буря. В Instagram ФК "Туран" опубликовано видео, снятое на стадионе во время стихии – из-за экстремальной погоды видимость на поле практически нулевая.

"В Туркестане игра не состоится из-за плохой погоды и пыльных бурь. Оставайтесь дома и берегите своих близких и себя", − говорится в сообщении футбольного клуба.

Встреча перенесена на другую дату, которую позднее определит администрация ПФЛК.

Напомним, непогода срывает уже второй за день футбольный матч. Ранее в Шымкенте была остановлена игра между "Ордабасы" и "Аксу". Во время матча на центральном стадионе ветром сорвало крышу административного здания. Кровля упала на зрительскую трибуну. По счастливой случайности в этот момент на ней не было людей.

#пыльная буря #непогода #футбол
21 мая, 22:46
6313
Журналист

Рекомендуем