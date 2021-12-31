Массовый забег пройдет в Нур-Султане в новогоднюю ночь Новогодний забег в поддержку акции против пандемии пройдет в Нур- Султане, передает BaigeNews.kz
со ссылкой на акимат столицы.
"Новогодний забег — 2022″ посвящен 30-летию Независимости Казахстана и массовой спортивной акции против пандемии.
К участию в нем приглашают всех желающих. В программе — массовый бег и скандинавская ходьба. Основная дистанция составит 2022 метра.
Соревнования пройдут 31 декабря на площади у монумента "Қазақ елі". Начало в 23:00, старт в 23:20.
"Главная цель соревнований — развитие массового спорта в столице, пропаганда здорового образа жизни среди жителей и гостей Нур-Султана и поддержка массовых спортивных акций против пандемии", — отметили организаторы.
Организаторами забега выступил Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК и акимат Нур-Султана.