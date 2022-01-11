До двух тысяч человек участвовали в массовых беспорядках в Таразе

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Руководитель области обратил внимание и на необходимость восстановления пострадавших объектов.

Около двух тысяч человек участвовали в массовых беспорядках в Таразе. Об этом, как передает BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ", сообщил аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

В областном центре состоялось аппаратное совещание, где были рассмотрены поручения Президента РК по системному решению актуальных проблем. В ходе совещания глава региона отметил, что всего в массовых беспорядках в Таразе участвовали около двух тысяч человек. На данный момент задержаны 269 подозреваемых в терроризме.

"Надо и дальше проводить операцию по выявлению и задержанию нарушителей общественного порядка. В этом направлении акиматы районов и сел, сотрудники полиции должны тесно сотрудничать. Информация касательно ситуации в регионе обновляется каждый день, анализируется на заседаниях регионального оперативного штаба", — подчеркнул аким региона.

Руководитель области обратил внимание на необходимость скорейшей качественной реализации президентских поручений и по восстановлению пострадавших объектов.

"Необходимо следить за качеством строительных работ, с одновременным соблюдением требований комендантского часа", — сказал Бердибек Сапарбаев.

Он также потребовал, чтобы ответственные лица обеспечили бесперебойную работу коммунальных предприятий.