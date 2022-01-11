До двух тысяч человек участвовали в массовых беспорядках в Таразе

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Около двух тысяч человек участвовали в массовых беспорядках в Таразе. Об этом, как передает BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ", сообщил аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.
В областном центре состоялось аппаратное совещание, где были рассмотрены поручения Президента РК по системному решению актуальных проблем. В ходе совещания глава региона отметил, что всего в массовых беспорядках в Таразе участвовали около двух тысяч человек. На данный момент задержаны 269 подозреваемых в терроризме.
"Надо и дальше проводить операцию по выявлению и задержанию нарушителей общественного порядка. В этом направлении акиматы районов и сел, сотрудники полиции должны тесно сотрудничать. Информация касательно ситуации в регионе обновляется каждый день, анализируется на заседаниях регионального оперативного штаба", — подчеркнул аким региона.
Руководитель области обратил внимание на необходимость скорейшей качественной реализации президентских поручений и по восстановлению пострадавших объектов.
"Необходимо следить за качеством строительных работ, с одновременным соблюдением требований комендантского часа", — сказал Бердибек Сапарбаев.
Он также потребовал, чтобы ответственные лица обеспечили бесперебойную работу коммунальных предприятий.
"Президентом даны конкретные поручения по регулированию цен на коммунальные тарифы, бензин, газ, продукты питания. Необходимо обеспечить достаточный запас продовольствия", — напомнил Сапарбаев своим заместителям и руководителям управлений.
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