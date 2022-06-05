Массовая переправа сайгаков черех реку попала на видео

Редкие кадры массовой переправы сайгаков через реку сняли на видео в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Ролик распространяют в соцсетях. Как пишут пользователи, он снят егерем Тургайского резервата на реке Тургай в Иргизском районе.







Ранее сообщалось о том, что численность популяции сайгаков в Казахстане в 2022 году составила 1 318 000 особей.

Для реликтовых животных собираются создать особо охраняемые территории в Западно-Казахстанской области - государственный природный резерват "Бокейорда" и заказник "Ащыозек".