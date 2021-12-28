Масштабный телесериал о Жангир хане выйдет 10 января

Фото: brod.kz

С 10 января 2022 года на телеканале "Казахстан" начнут показывать 12-серийный телефильм о Жангир хане "Сарай сыры", передает BaigeNews.kz со ссылкой на Brod.kz.

В центре сюжета — история жизни Жангир хана, который правил Букеевской Ордой с 1823 по 1845 год. Создатели сериала рассказали не только о внутренних процессах в Орде, но и важные мировые исторические события. Проект также раскрывает сложную и многогранную личность как самого хана Жангира, так и других исторических персонажей.

Режиссером сериала выступил Бакытас Санитас, генеральный продюсер — Чингиз Арманулы. В телесериале роль Жангир хана исполнил Медгат Омирали, роль Фатимы — Амина Мектепбаева, роль Исатая батыра — Нурлан Сагнаев, роль Махамбета Утемисова — Дархан Сулейменов.

Сообщается, что съемки проекта стартовали в Алматы в середине июля и завершились 10 августа. "Сарай сыры" — самый масштабный из исторических сериалов, которые РТРК "Казахстан" сняла в этом году.