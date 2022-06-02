Машина "скорой" опрокинулась после ДТП в Уральске

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Автомобиль службы скорой медицинской помощи опрокинулся в Уральске после столкновения с легковушкой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой город".
Авария произошла на пересечении улиц Лермонтова и Даулеткерея 1 июня примерно в 16:00.
По словам очевидцев, "скорая" ехала по главной дороге, Ravon - по второстепенной (улице Даулеткерея).
В департаментах полиции и здравоохранения инцидент пока не прокомментировали.
Жители улицы Лермонтова отмечают, что на этом перекрестке аварии происходят часто. Они просят власти установить здесь дополнительные знаки или создать искусственную неровность "лежачий полицейский".
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