Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей



Машина "скорой" опрокинулась после ДТП в Уральске | BaigeNews.kz 2 июня, 01:23
1686

Машина "скорой" опрокинулась после ДТП в Уральске

Автомобиль службы скорой медицинской помощи опрокинулся в Уральске после столкновения с легковушкой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой город".

Авария произошла на пересечении улиц Лермонтова и Даулеткерея 1 июня примерно в 16:00.

По словам очевидцев, "скорая" ехала по главной дороге, Ravon - по второстепенной (улице Даулеткерея).

Машина скорой помощи перевернулась после ДТП в Уральске ДТПушечка

В департаментах полиции и здравоохранения инцидент пока не прокомментировали.

Машина скорой помощи перевернулась после ДТП в Уральске ДТПушечка

Машина скорой помощи перевернулась после ДТП в Уральске ДТПушечка

Жители улицы Лермонтова отмечают, что на этом перекрестке аварии происходят часто. Они просят власти установить здесь дополнительные знаки или создать искусственную неровность "лежачий полицейский".

Машина скорой помощи перевернулась после ДТП в Уральске ДТПушечка

#происшествия #дтп #Уральск #Скорая помощь
2 июня, 01:23
1686
Журналист

Рекомендуем