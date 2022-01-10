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Мародеры разграбили шесть заправок Qazaq Oil в Алматы и области | BaigeNews.kz 10 января, 13:09
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Фото: pixabay.com

Мародеры разграбили шесть заправок Qazaq Oil в Алматы и области

Компания Qazaq Oil сообщила, что продолжает работу в рамках режима ЧП в Казахстане, передает BaigeNews.kz.

"Сегодня 338 наших заправок работают по всему Казахстану в рамках режима ЧП. К концу дня их число увеличится. Центры продаж открыты за исключением тех районов, где идет зачистка. Принимаем карты (где есть связь), наличные, электронные талоны, топливные карты", - сообщили в компании.

Qazaq Oil отмечает, что выполняет все свои обязательства перед клиентами. Только в Алматы и области запущено 47 заправок. Шесть их них ранее были разграблены мародерами. Сотрудники компании не пострадали.
#АЗС #бензин #режим ЧП в Казахстане #беспорядки в Алматы #протесты в Казахстане
10 января, 13:09
2466
Журналист

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