Мародеры напали на офис Kcell в Алматы: сотрудник рассказал о пережитом

Фото: фото Айдара Серикбаева

Мародеры разграбили шесть магазинов Kcell Storе в Алматы и Алматинской области. По сообщению пресс-службы компании, предварительный ущерб составил порядка одного миллиарда тенге. Два крупных офиса компании подверглись нападению. О том, как мародеры напали на дата-центр, а сотрудники самостоятельно защищали инфраструктуру, рассказал в интервью корреспонденту BaigeNews.kz заместитель главного технического директора департамента по ИТ и опорным сервисам Айдар Серикбаев. К счастью, никто из сотрудников не пострадал.

"Это произошло вечером 5 января. Через видеокамеры наружного наблюдения, да и просто в окна мы видели, как уже начались погромы. Люди в масках уже начали бегать часов с 19-20. Непосредственно наше здание, на первом этаже которого находился магазин, мародеры взломали в 21.51", - рассказал Айдар.





фото Айдара Серикбаева





Сотрудники заранее начали подготовку к возможному нападению.

"Когда мы поняли, что ситуация критическая и возможно нападение, начали подготовку. Выключили везде свет, закрыли шторы, создали ощущение полной тишины в здании. Стали баррикадировать двери, закрывать какие-то двери на ключи. Делали все возможное, чтобы помешать мародерам передвигаться по зданию", - продолжил Айдар.

Первые мародеры разбили дверь компании тяжелым предметом и ворвались в здание. Да, у оператора сотовой связи есть охрана, но было принято решение, не рисковать человеческими жизнями.

"Первые мародеры сделали себе проход в здании, разбив дверь тяжелым предметом. Не знаю, что это было, возможно, большой камень. Заходили они все время только через эту дыру в здание. У них не было цели разрушить помещение. Их задача была вынести ценные вещи. Некоторые возвращались со специальным оборудованием: ломы, "болгарки" и прочее. Ведь у нас есть терминалы, склады, которые не сломать руками. Мы решили не защищать имущество, не вступать в физический контакт, потому что человеческие жизни важнее", - продолжил описывать события той ночи Айдар.





фото пресс-службы компании Kcell

Главное, что защищали сотрудники - был дата-центр, в котором расположен один из центральных узлов связи и другие критически важные сервисы.

"Из которого осуществляли мониторинг и управление сетью всей компании в целом. Мы забаррикадировали вход в непосредственно то место, где находится жизненно важные, стратегические сервисы (голосовые соединения, передача данных, смс центр и другие) . Забаррикадировали двери, чтобы они не пробрались. Я, как технический специалист, больше переживал за все узлы связи, за системы. Задачей нашего центра было обеспечить непрерывную работу связи. В случае повреждения критически важного дата-центра, многие наши абоненты временно остались бы без связи, как минимум, Алматы и Алматинская область. Максимум весь Казахстан. В зависимости от причиненного ущерба", - сказал спикер.

На момент нападения на здание в нем оставалось 12 технических специалистов, не включая охрану.

"Утром 5 января, стало понятно, что ситуация в городе крайне нестабильная, мы провели оперативное совещание Технического департамента во главе с главным техническим директором, членом правления Есеркегеновым А.А. на предмет координации действий по обеспечению непрерывной связи населению. Помимо специалистов центра управления сетью (ЦУС), которые и так ведут круглосуточный мониторинг и производят изменения на сети, было принято решение привлечь на очное дежурство специалистов технической поддержки по всем технологиям. Все эти действия позволили нам крайне оперативно реагировать на устранение проблем, изменению конфигурации и т.д. Поняли, что придется защищать ночью наш дата-центр, один из главных технических узлов компании. Поэтому нас заблаговременно обеспечили провизией, рациями и другими удобствами. Итого в здании сгруппировалось 10 технически высококвалифицированных сплоченных сотрудников, плюс еще два человека: дежурные электрик и сантехник", - говорит Серикбаев.





фото пресс-службы компании Kcell



Никто из сотрудников не запаниковал, хотя, конечно, было непросто. Ведь все время, пока мародеры были в здании, забаррикадировавшиеся сотрудники обеспечивали работу сервиса.

"Через систему видеонаблюдения мы наблюдали за картиной в целом, так мы увидели, что два человека проникли на территорию компании через парковку. Но там было темно, тихо, все двери были закрыты - они походили по территории и ушли", - делится Айдар.

Мародеры выносили ценные вещи компании из абонентского отдела на протяжении всей ночи, до пяти утра. Группами подъезжали и уезжали машины без номеров.

"Максимально в абонентском отделе находилось одновременно 13 человек. Суммарно зашло-вышло более 200 человек. Выносили пакетами, сумками. Была даже драка среди мародеров. Один мародер вынес, второй это заметил, они подрались, и победитель забрал с собой вынесенные вещи. Дошло до того, что мародеры начали выносить мелочь, например, чехлы для смартфонов, сим-карты. Пытались, конечно, вынести принтеры, но они очень большие, габаритные, поэтому они бросили эту затею. Многие мародеры были даже без масок", - сказал он.

Все это время сотрудники наблюдали за ними через систему видеонаблюдения. Все записи сохранены и постепенно передаются в правоохранительные органы.

"Мы больше всего боялись, что случится пожар. Поэтому собрали все баллоны в одном месте, чтобы использовать их в случае необходимости. Мы понимали в тот момент, что никакой помощи от полиции и пожарных нам не дождаться. Мы осознали, что нам придется выкручиваться самостоятельно", - продолжает вспоминать свои ощущения от той ночи Айдар.





фото пресс-службы компании Kcell



Сотрудники технического департамента были на посту до утра, пока их не заменили следующая дежурная смена.

"На период ЧС организовано посменное очное дежурство специалистов технической поддержки, чтобы помочь центру управления сетью оперативно реагировать на изменения в сети. Поэтому мы были в здании до того момента, пока на служебном транспорте (развозке) не приехали наши коллеги, чтобы заменить нас на этом посту", - сказал он.

После событий той ночи, Айдар Серикбаев, конечно же, поехал домой, предварительно заскочив за свежим хлебом. Дома его ждали жена и четверо детей.

"После этих событий, я пошел за хлебом. Возможно, по привычке, возможно мне нужно было отойти от произошедшего. Плюс видя ночью ситуацию, понимал, что нужно закупить хлеб, мог быть временный дефицит. Мои родные привыкли к моей работе. Однако, когда я вернулся, они заплакали. Конечно, переживали. Когда я уходил на работу, сказал им, что утром вернусь. Так и случилось", - закончил свой рассказ Айдар.