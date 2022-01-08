Мародеров с краденными гаджетами и одеждой задержали в ЗКО

На одном из блокпостов ЗКО задержали авто с мародерами-приверженцами деструктивных религиозных течений, передает BaigeNews.kz
со ссылкой на МВД РК.
"Сотрудниками полиции был проведен личный досмотр пассажиров на автомашине марки "Тойота Альфард", в ходе которого у одного из мужчин был обнаружен нож. При проведении досмотра автотранспорта среди вещей в багажнике, нашли: слезоточивую гранату, патрон гладкоствольного оружия, более 50 единиц новых сотовых телефонов различной марки, шесть планшетов, 23 единицы смарт часов, а также другие гаджеты и аксессуары. Обнаружено и изъято несколько сумок с одеждой, на которых имелись неснятые противокражные магнитные бирки", - сообщили в МВД.
Начато досудебное расследования. Автомашина водворена на спецстоянку.
По данным МВД, задержанные являются приверженцами деструктивных религиозных течений и принимали участие в протестных акциях и актах мародерства в Алматы.
"Со слов задержанных гранату и патрон приобрели у знакомых в Алматы, а вещи, смартфоны и аксессуары получены в результате совершения ими мародерских действий там же", - отметили в МВД.
Сообщалось
, что в ходе антитеррористической операции в Казахстане в органы полиции доставлены 4266 человек. Среди задержанных - иностранные граждане.
В одном из сел Алматинской области задержаны более 100 человек. По предварительным данным задержаны граждане соседнего государства. В населенном пункте Жамбылской области обнаружен схрон оружия (несколько единиц автоматов и пистолетов). Также полицейские Алматы в одном из СТО микрорайона Калкаман изъяли патроны, боеприпасы и похищенное имущество (велосипеды, телевизоры и сотовые телефоны). Проводится досудебное расследование.