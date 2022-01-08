Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Мародеров с краденными гаджетами и одеждой задержали в ЗКО
Мародеров с краденными гаджетами и одеждой задержали в ЗКО | BaigeNews.kz 8 января, 11:53
5914

Мародеров с краденными гаджетами и одеждой задержали в ЗКО

На одном из блокпостов ЗКО задержали авто с мародерами-приверженцами деструктивных религиозных течений, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.

"Сотрудниками полиции был проведен личный досмотр пассажиров на автомашине марки "Тойота Альфард", в ходе которого у одного из мужчин был обнаружен нож. При проведении досмотра автотранспорта среди вещей в багажнике, нашли: слезоточивую гранату, патрон гладкоствольного оружия, более 50 единиц новых сотовых телефонов различной марки, шесть планшетов, 23 единицы смарт часов, а также другие гаджеты и аксессуары. Обнаружено и изъято несколько сумок с одеждой, на которых имелись неснятые противокражные магнитные бирки", - сообщили в МВД.

Начато досудебное расследования. Автомашина водворена на спецстоянку.

По данным МВД, задержанные являются приверженцами деструктивных религиозных течений и принимали участие в протестных акциях и актах мародерства в Алматы.

"Со слов задержанных гранату и патрон приобрели у знакомых в Алматы, а вещи, смартфоны и аксессуары получены в результате совершения ими мародерских действий там же", - отметили в МВД.

Сообщалось, что в ходе антитеррористической операции в Казахстане в органы полиции доставлены 4266 человек. Среди задержанных - иностранные граждане.

В одном из сел Алматинской области задержаны более 100 человек. По предварительным данным задержаны граждане соседнего государства. В населенном пункте Жамбылской области обнаружен схрон оружия (несколько единиц автоматов и пистолетов). Также полицейские Алматы в одном из СТО микрорайона Калкаман изъяли патроны, боеприпасы и похищенное имущество (велосипеды, телевизоры и сотовые телефоны). Проводится досудебное расследование.
#протесты в Казахстане #беспорядки в Алматы #задержание #мародерство
8 января, 11:53
5914
Журналист

Рекомендуем