"Референдум имеет для казахстанцев исторический характер" - Индира Аубакирова

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В день референдума по конституционным поправкам в столице продолжается онлайн-марафон, посвященный народному голосованию, передаёт BaigeNews.kz.



На марафоне своим мнением о нынешнем референдуме поделилась член рабочей группы, доктор юридический наук, председатель Комитета науки КазГЮУ Индира Аубакирова.

"Референдум однозначно имеет для нас казахстанцев исторический характер. И я думаю, что испытываю те же чувства, что и многие мои сограждане, а именно причастность к чему-то глобальному, к поворотному пункту нашей страны. Референдум важен не только с точки зрения того, что он происходит у нас впервые за четверть века. Более важным является его содержание и цели. Как сегодня отмечалось многими зарубежными экспертами, важная роль референдума состоит в том, что мы повысили нашу политическую культуру, наше правовое сознание. Сейчас мы можем не только почувствовать себя свидетелями этих изменений, но и непосредственно участниками, то есть не объектами, а субъектами законодательного процесса и политических процессов в целом", - сказала эксперт.

Что касается самой формы референдума, то, по словам Аубакировой, надо приветствовать то, что такой масштабный пакет изменений был вынесен на уровень референдума.



"Тем самым у нас реализуется установка всё делать вместе, в том числе выбирать тот путь развития государства и развития общества, который нам предстоит на долгое время вперёд. Отмечу, что нынешний референдум относится к виду императивных референдумов. Это означает, что принятое нами решение будет окончательным, оно не требует последующего утверждения со стороны каких-то государственных органов", - отметила председатель Комитета науки КазГЮУ.



Напомним, что 16-часовой онлайн-марафон, в котором примут участие более 1200 экспертов и около 300 спикеров, продлится до 1:00 ночи.

